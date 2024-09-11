CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

На портале госуслуг Московской области обновили услугу для перевозчиков такси

Теперь подать данные о полисе обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика можно в электронном виде. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Для удобства жителей и бизнеса на портале госуслуг Подмосковья появляется все больше новых сервисов. Так, в электронном виде можно воспользоваться более чем 380 услугами. Кроме того, проводится оптимизация уже существующих услуг. Например, в цифровом формате стала доступна подача сведений о полисе страхования для перевозчиков такси. Опция подключена в рамках услуги “Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси”», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Перевозчики такси теперь должны иметь полис обязательного страхования гражданской ответственности, который будет защищать пассажиров во время поездки. Подать данные об оформленных полисах в реестр перевозчиков необходимо до 1 ноября 2024 г. В Московской области передать сведения можно онлайн через региональный портал.

Отправить информацию об оформленном полисе следует с помощью подуслуги «Внесение изменений в региональный реестр перевозчиков легковым такси» на странице услуги «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси».

Подать заявление могут индивидуальные предприниматели, юридические лица, самозанятые. Услуга предоставляется бесплатно в течение пяти рабочих дней. Ответ поступит в личный кабинет на региональном портале.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Российский бизнес по-крупному разочаровался в облаках. Корпорации не хотят платить за чужую ИТ-инфраструктуру и строят свою

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Microsoft доигралась. Гигантская российская компания полностью отказывается от Windows и переводит 130 тыс. рабочих мест на отечественный Linux

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

У российского производителя микроэлектроники требуют 100 миллионов за срыв сроков работ по гранту

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Чем заменить YouTube в России: плюсы и минусы популярных видеосервисов

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Dreame X40 Ultra Complete — очень умный помощник с флагманскими характеристиками

Показать еще

Наука

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS