В ПФО увеличился объем платежей через интернет и СБП

По данным аналитического центра банка «Хлынов», в первом полугодии 2024 г. в Приволжском федеральном округе (ПФО) на 35% относительно аналогичного периода 2023 г. увеличился объем (количество) платежей в интернет-банке. За это же время число расходных операций, совершенных через Систему быстрых платежей (СБП), выросло более чем на 75%. Об этом CNews сообщили представители банка «Хлынов».

Тенденция роста объема платежей через интернет и СБП не является новой — такая динамика сохраняется с 2020 г. Дистанционное обслуживание активно развивается и становится все более востребованным у пользователей финансовых услуг, в том числе и из-за того, что это быстро и удобно. Например, возможность оплаты по подписке или привязке счета сокращает клиентский путь и позволяет не вводить данные повторно при осуществлении регулярных платежей.

Говоря о перспективах и причинах дальнейшего увеличения объема платежей в дистанционных каналах банковского обслуживания, начальник отдела развития интернет-банка банка «Хлынов» Сергей Дудин сказал: «Есть все основания полагать, что до конца года показатель количества платежей через интернет и СБП вырастет еще как минимум на пару пунктов. Причем немаловажную роль в популяризации каналов дистанционного банковского обслуживания играет наша постоянная работа над созданием понятного, удобного и функционального интерфейса, обеспечивающего максимально простую и прозрачную онлайн-оплату».

Что касается доли платежей через СБП при оплате в торговых точках по сравнению с банковскими картами, то она растет, но не так стремительно. Несмотря на уход из России популярных платежных pay-сервисов (Google Pay, Apple Pay и т.д.), пользоваться пластиковой картой все еще удобнее.

Однако из-за сниженного размера комиссий при оплате через СБП в продвижении и распространении Системы быстрых платежей заинтересованы представители бизнеса, поэтому вполне вероятно, что в будущем количество стимулирующих акций, связанных с использованием СБП, будет расти. Кроме оплаты товаров и услуг, через СБП развивается оплата ЖКХ-услуг и переводов C2G - переводов от физического лица в пользу государства. Все это подталкивает клиентов платить новыми способами, тем более, что операции СБП проходят в онлайн режиме.