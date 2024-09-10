МТС прокачала фиксированную сеть для цифровизации производства и бизнеса в Ивановской области

МТС сообщает об увеличении скорости в магистральной сети Ивановского региона в 1,5 раза. После модернизации скорость передачи данных выросла с 150 до 200 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила дополнительное оборудование в местах стыковки магистральных линий связи, что позволило ликвидировать эффект «узкого горлышка» на разных участках сети. Новые скорости передачи данных актуальны для организаций, которые имеют разветвленную филиальную сеть или работают с большим объемом данных: промышленные производства с вынесенными складами, логистическими филиалами, удаленными поставщиками и сбытом, транспортные компании, использующие облачное хранение, удаленное видеонаблюдение и иной видеоконтент высокого разрешения, справочные базы и т. д.

Проведенные работы также позволили расширить фиксированную сеть домашнего интернета МТС в регионе с учетом полной модернизации в региональном центре. На данном этапе конечные пользователи получат моментальный доступ к сетевым ресурсам даже в часы повышенной загрузки. Новый уровень качества сети уже доступен геймерам и любителям онлайн-просмотра фильмов в HD качестве.

«В Ивановской области за последнее время было проложено более 120 километров ВОЛС, что позволило значительно увеличить пропускную способность каналов передачи данных. Теперь обмен данными для пользователей внутри региона будет более быстрым, что позволит проводить цифровизацию производства, бизнеса, образования и других сфер более быстрыми темпами», — сказала директор МТС в Ивановской области Олеся Алексеева.