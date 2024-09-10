ИИ-облако МТС Web Services поможет новосибирскому бизнесу внедрить искусственный интеллект в работу

МТС представила новое направление — ИИ-облако. Оно будет включать в себя инфраструктуру и ряд сервисов, которые помогут быстрее и проще внедрить искусственный интеллект в работу новосибирских компаний. Инвестиции в новинку превысят 1 млрд руб. до конца 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В основе ИИ-облака будет находиться инфраструктура с графическими ускорителями (GPU). Они необходимы для более быстрых процессов обучения и работы искусственного интеллекта. Компании смогут работать с ИИ, используя инфраструктуру MWS. Им не нужно будет закупать, устанавливать и обслуживать оборудование самостоятельно. Это снизит капитальные вложения и ускорит запуск проектов.

На основе GPU компании смогут либо самостоятельно развернуть необходимое для работы с ИИ программное обеспечение, либо использовать «из коробки» уже готовые решения, доступные в ИИ-облаке. Например, ML-платформу — специализированное ПО, которое автоматизирует процесс обучения моделей искусственного интеллекта, упрощает их внедрение в бизнес-процессы компаний и последующую работу с ними.

Помимо ML-платформы, на GPU-мощностях можно будет развернуть готовые к работе «из коробки» сервисы MTS AI, позволяющие решать различные бизнес-задачи. Одним из первых таких сервисов станет Cotype — большая языковая модель (LLM), созданная для работы с корпоративными данными. Она позволит автоматизировать подготовку текстов, поиск и анализ информации.

Кроме того, клиентам MWS будет доступна Audiogram — платформа синтеза и распознавания речи на основе нейронных сетей. Благодаря сервису речевой аналитики WordPulse можно управлять интонацией, ударениями и другими параметрами. Данные сервисы позволят компаниям оперативно обрабатывать звонки и чаты с клиентами, тем самым повышая качество обслуживания и автоматизируя работу кол-центров.

«Облачные технологии помогают проще и быстрее внедрить искусственный интеллект в бизнес. Каждая компания сможет получить сервис в той конфигурации, которая нужна под ее задачи, так как мы сделали ИИ-облако максимально персонализированным. Кроме того, специалисты MWS помогут компаниям развернуть и правильно настроить под нужды заказчика сервисы и инфраструктуру. Таким образом, пользователи ИИ-облака получат цифровое превосходство над конкурентами», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.