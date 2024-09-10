ГИС «Панорама» совместно с комплексом Panorama Vision распознает здания и сооружения на спутниковых снимках и аэрофотоснимках

В КБ «Панорама» разработана ГИС «Панорама» версии 15.3.2 и сервис автоматического распознавания и векторизации Panorama Vision версии 1.1.0. В новой версии расширены возможности комплекса автоматического распознавания и векторизации Panorama Vision и доработаны инструменты автоматического дешифрирования спутниковых снимков. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

В программе добавлена нейросетевая модель для выделения контуров зданий на изображениях местности. Сервис Panorama Vision приводит распознанные контуры зданий к прямоугольной форме и корректирует их расположение так, чтобы они точно соответствовали фундаменту зданий. Полученная модель обеспечивает точность распознавания свыше 90%. Для обучения модели использовались спутниковые снимки городов России совместно с векторными картами, содержащими нанесенные контуры крыш и стен зданий. Для точного определения контуров зданий пространственное разрешение данных должно составлять от 0,5 до 1 метра/пиксель для спутниковых снимков и 0,25 – 0,01 метра/пиксель для аэрофотоснимков. Например, распознавание контуров зданий на спутниковых снимках Москвы с разрешением 0,6 метра/пиксель в пределах области площадью 25 кв. километров заняло 2 минуты 20 секунд. В результате обработки было создано 2895 объектов. Применение новой модели позволит совместно с данными из Россреестра выявлять незарегистрированные здания и сооружения, а также оперативно обновлять уже имеющуюся информацию на векторных картах.

КБ «Панорама» ГИС «Панорама» совместно с комплексом Panorama Vision распознает здания и сооружения на спутниковых снимках и аэрофотоснимках

Комплекс позволяет обрабатывать снимки местности в форматах RSW/JPG/TIFF/PNG и данные из открытых геопорталов. Panorama Vision распознает контуры участков полей, объектов гидрографии (рек, прудов, озер и других), зданий и сооружений. Результаты обработки передаются пользователю в виде векторной карты, загружаемой по протоколу WFS. Комплекс реализован в виде сервисов, предоставляющих удаленный доступ к дешифрированию данных. Он расположен в сети Интернет на серверах КБ «Панорама». Доступ к комплексу осуществляется из списка прикладных задач ГИС «Панорама»: Запуск приложений - пункт Автоматическое создание объектов.

Новая версия программы и документация размещены на сайте КБ «Панорама» в разделе «Скачать».