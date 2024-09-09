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X-Com масштабировала ИТ-инфраструктуру ТИУ

Системный интегратор X-Com, входящий в одноименную группу компаний, завершил проект масштабирования информационной системы Тюменского индустриального университета (ТИУ) – ведущего центра подготовки высококвалифицированных инженерных кадров для стратегических отраслей промышленности. В результате создана технологическая база для запуска новых учебных программ и развития научной деятельности учреждения.

Специалисты X-Com провели аудит действующей у заказчика ИТ-инфраструктуры, а также изучили требования применяемого в учебном процессе и научно-исследовательский деятельности ПО к конфигурации оборудования. На основании полученных данных были выработаны технические спецификации рабочих станций для каждой аудитории в зависимости от изучаемых слушателями дисциплин.

В проекте использованы рабочие станции собственного производства X-Com, что позволило разработать доступное и функциональное решение, оптимально соответствующее требованиям университета. Для работы с графической информацией в его состав включены мониторы Classic Solution диагональю 32 дюйма. Все оборудование гибко интегрировано в информационную систему университета и контролируется с рабочих мест преподавателей. Выполнены все необходимые пуско-наладочные работы и тестирование. В рамках сервисного контракта X-Com обеспечивает обслуживание и техническую поддержку созданного решения.

Подрядчик проекта определялся на основании открытого тендера, участниками которого стали российские интеграторы, разработчики и поставщики программно-аппаратных средств. Наряду с финансовыми условиями, конкурсная комиссия оценивала проектное портфолио кандидатов в части решений, реализованных для образовательных учреждений и научных центров. X-Com подтвердила проектные компетенции и, предложив наилучшие условия поставки оборудования и выполнения работ, была признана победителем.

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