CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

ВДНХ перенесла СЭД в защищенное облако CorpSoft24

ВДНХ перенесла вычислительную инфраструктуру СЭД-системы «1С:Документооборот» в защищенное публичное облако CorpSoft24. Это позволило предприятию снизить операционные издержки и увеличить быстродействие системы, в которой могут работать до 700 пользователей одновременно. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

«Выставка достижений народного хозяйства» (ВДНХ) – столичный выставочный комплекс. На сегодняшний день ансамбль ВДНХ представляет собой сложный комплекс зданий, сооружений, паркового хозяйства и других объектов.

CorpSoft24 – многолетний технологический партнер ВДНХ. Компанией был реализован ряд проектов в рамках программы цифровой трансформации выставки. Крупнейший из них – внедрение ERP-системы на платформе «1С:Предприятие 8», в которой работают 1000 сотрудников ВДНХ.

Как только создание нового информационного ландшафта ВДНХ было завершено, перед выставкой встала задача оптимизации вычислительных ресурсов, обслуживающих все перечисленные системы на базе «», повышение производительности и скорости их работы. Было принято решение о переносе системы СЭД в публичное защищенное облако CorpSoft24.

«Прежде, чем принять решение о переносе СЭД из частного облако в публичное, мы вместе со специалистами ВДНХ провели синтетические тесты. Они показали, что с точки зрения оптимизации и удобства поддержки перенос решения в облако CorpSoft24 выгоднее для выставки. Предварительные выводы были подтверждены уже в продуктиве», - сказал Александр Рудницкий, ведущий разработчик CorpSoft24.

По его словам, облачный переход был тщательно подготовлен, была выбрана подходящая конфигурации оборудования. Для этого использовались тестовые виртуальные машины на базе разных операционных систем (ОС) с различными параметрами оперативной памяти и ядер процессов.

В частном облаке ВДНХ все базы SQL располагались на одном виртуальном сервере. Специалисты CorpSoft24 разделили виртуальные серверы по принципу – каждая база на отдельном выделенном сервере. Таким образом, нагрузка распределяется более эффективно, повышается безопасность системы.

Всего в публичном облаке CorpSoft24 было создано три виртуальных сервера для базы СЭД ВДНХ, что позволило системе справляться с нагрузкой до 700 пользователей одновременно. База работает на операционной системе Linux и СУБД PostgreSQL.

«Для ВДНХ облачный переход помимо улучшения производительности СЭД несет и снижение операционных издержек на поддержку системы. Теперь мы являемся провайдером и облачных мощностей, и технической поддержки, что удобно и выгодно для заказчика. Именно на такие долгосрочные технологические партнерства мы ориентируемся в работе с ключевыми заказчиками, принимая на себя всю ответственность за работу внедренных решений», - отметил Денис Афанасьев, руководитель облачного направления CorpSoft24.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

«Телематика» отчиталась о рекордной выручке в 40 млрд рублей

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Финансовая разведка России в третий раз подряд не сумела закупить ПК

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Крупнейшая ИТ-компания России вступила на путь превращений. Идет подготовка к IPO?

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Dreame X40 Ultra Complete — очень умный помощник с флагманскими характеристиками

Как умирали знаменитые мессенджеры: история провалов

Показать еще

Наука

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS