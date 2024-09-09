Успешный тест «1С:ERP» на 12 тыс. одновременно работающих с единой базой пользователей

Фирма «1С» объявляет об успешном проведении нагрузочного тестирования «1С:ERP Управление предприятием» на 12 тыс. пользователей, одновременно работающих в единой базе на PostgreSQL в ОС Linux. Тестирование выполнено с учетом требований крупнейших компаний России, предоставленных Национальным центром компетенций по информационным системам управления холдингом (АНО «НЦК ИСУ»). В результате тестирования по методике APDEX (Application Performance Index) получен индекс производительности 0,856, что соответствует оценке «Хорошо» и комфортной работе всех пользователей в информационной системе. Об этом CNews сообщили представители «1С».

Специалисты фирмы «1С» провели нагрузочное тестирование «1С:ERP Управление предприятием» с использованием СУБД PostgreSQL от «1С» на операционной системе Linux. По результатам тестирования система продемонстрировала высокую стабильность, работоспособность и устойчивость при одновременной работе 12 000 пользователей в единой информационной базе. Проведенные работы подтвердили, что решения на платформе «1С:Предприятие» могут успешно применяться в крупнейших компаниях для обеспечения совместной работы большого количества сотрудников.

Успешное прохождение нагрузочного тестирования флагманского решения «1С:ERP» на операционной системе Linux позволяет планировать автоматизацию крупнейших предприятий, корпораций и холдингов, где на каждом предприятии могут быть автоматизированы десятки тысяч рабочих мест пользователей при работе в несколько смен, когда одновременно работает порядка 12 тыс. пользователей. При этом общая численность сотрудников такого предприятия обычно на порядок больше количества рабочих мест специалистов, которым необходим непосредственный доступ в систему ERP.

Крупнейшие корпорации и холдинги, объединяющие много предприятий, с общей численностью персонала в сотни тысяч сотрудников, имеют возможность построить систему управления с использованием «1С:ERP Управление предприятием» или «1С:ERP. Управление холдингом» на уровне отдельных предприятий с консолидацией данных в «1С:Управление холдингом» на уровне управляющей компании, с несколькими десятками или даже сотнями тысяч рабочих мест в общей информационной системе, позволяющей прослеживать все операции.

«1С:ERP» — решение от фирмы «1С», использующее комплексный подход к управлению бизнесом, лучшие международные методики и многолетнюю отечественную практику. Его применение обеспечивает гибкость настройки, удобство использования и существенный экономический эффект. Линейка решений «1С:ERP» охватывает все основные отрасли, имеет большой набор функций и программных инструментов, подходит для использования на предприятиях любой численности. На данный момент свыше девяти тыс. предприятий уже используют «1С:ERP». Реализованы тысячи масштабных проектов, планируются новые проекты на импортонезависимых платформах.

Для обеспечения высокого технологического качества при одновременной работе большого числа пользователей фирма «1С» провела нагрузочное тестирование. Перед проектной командой были поставлены задачи: учесть требования крупнейших заказчиков, предоставленные со стороны АНО «НЦК ИСУ»; учесть потребности в переходе на Linux и PostgreSQL корпоративных заказчиков, уже использующих на тысячах рабочих мест решения фирмы «1С»; реализовать максимально приближенный к реальным условиям крупных предприятий сценарий одновременной работы 12 иыс. пользователей в одной базе; ыыявить и устранить возможные узкие места, связанные с параллельной работой пользователей; обеспечить бесперебойную работу и устойчивость системы, а также отсутствие технологических ошибок.

Тестирование выполняли ведущие специалисты фирмы «1С», которые отвечают за обеспечение качественной работы решений «1С» у корпоративных клиентов и имеют большой практический опыт реализации проектов ЦКТП (Центра корпоративной технологической поддержки) для корпоративных клиентов. Наполнение базы и сценарии тестирования были подготовлены с учетом требований крупных предприятий к современным информационным системам и методологической основы национальной ERP-платформы, полученной при совместной работе со специалистами АНО «НЦК ИСУ».

Условия тестирования

Для моделирования работы пользователей применялся инструмент автоматизации многопользовательских нагрузочных испытаний информационных систем «Тест-Центр», входящий в состав продукта «1С:Корпоративный Инструментальный Пакет». Нагрузочный стенд представлял собой кластер серверов, работающий на платформе «1С:Предприятие" версии 8.3.27».

Технические характеристики оборудования при проведении тестирования

Процессоры: Intel Xeon Gold 6226R(2.9GHz/16-Core/22MB/150W)

Диски: SAS SSD 2.5'' 1920 ГБ Samsung.

Сеть: 10 Гбит/с.

База наполнена данными за два месяца работы крупного предприятия — около 10 млн. документов.

СУБД, кластер серверов и нагрузчики с тонкими клиентами платформы 1С:Предприятие были развернуты на ОС Linux.

Выбранный сценарий моделировал реальную нагрузку на систему и воспроизводил повседневную работу основных пользователей ERP: главный диспетчер производства; локальный диспетчер производства; менеджер по закупкам; менеджер по продажам; кладовщик; внутреннее потребление товаров; планирование производства; бюджетирование; бухгалтер по внеоборотным активам; бухгалтер по взаиморасчетам; бухгалтер.

Все действия пользователей выполнялись с учетом ограничений прав на уровне записей (RLS).

Результаты тестирования

Итогом выполненных работ стало успешное нагрузочное тестирование «1С:ERP Управление предприятием» на 12 тыс. пользователей, которое показало стабильную и устойчивую работу системы под большой реалистичной нагрузкой и отсутствие технологических проблем. Полученные результаты тестирования подтверждают возможность стабильной работы «1С:Предприятия» с высокой производительностью и используются для дальнейшего совершенствования «1С:ERP Управление предприятием».