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«Сколково» договорился о сотрудничестве с ключевыми институтами развития Индии

Фонд «Сколково» подписал меморандумы о сотрудничестве в области исследований, технологий и инноваций с двумя партнерами из Индии — Научно-технологическим парком Пуны и Фондом технологического бизнес-инкубатора (AIC-SMUTBI). Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

В подписании приняли участие заместитель председателя правления по международной кооперации и специальным проектам Фонда «Сколково» Станислав Волошин, генеральный директор Фонда технологического бизнес-инкубатора (AIC-SMUTBI) доктор Теджбанта Чингтам и советник Научно-технологического парка Пуны Министерства науки и технологий правительства Индии Шантану Парвати.

Стороны планируют: укреплять деловые контакты между предприятиями партнеров и ведущими российскими инновационными малыми и средними предприятиями; расширять доступ партнеров к технологиям и продуктам российских инновационных компаний; оказывать поддержку компаниям в процессе их выхода на российский и индийский рынок путем предоставления возможности участия в программах cофтлендинга.

Станислав Волошин, заместитель председателя правления по международной кооперации и специальным проектам Фонда «Сколково»: «Деятельность Фонда на индийском направлении открывает перед всем сообществом российских технологических компаний широкие перспективы для выхода на новый рынок, помогая упростить этот процесс для резидентов и партнеров. Сотрудничество с Научно-технологическим парком Пуны Министерства науки и технологий Правительства Индии и Фондом технологического бизнес-инкубатора (AIC-SMUTBI) предоставляет дополнительные возможности по взаимодействию в области исследований, технологий и реализации инфраструктурных проектов, взаимного софтлендинга, локализации и пилотирования высокотехнологичных компаний, в том числе в области телекоммуникаций, спутниковой связи, цифровизации государственного управления и городской среды».

Раджендра Джагдале, генеральный и главный исполнительный директор Научно-технологического парка Пуны: «Подписание этого меморандума станет важной вехой в построении индийско-российской двусторонней инновационной экосистемы. Оно откроет возможности для индийских и российских высокотехнологичных стартапов и МСП вести бизнес как самостоятельно, так и в виде совместных предприятий. И «Сколково», и Научно-технологический парк намерены выступать в качестве прочного моста, способствующего этому».

Доктор Теджбанта Чингтам, генеральный директор AIC-SMUTBI: «Этот Меморандум о взаимопонимании является свидетельством нашей приверженности развитию сотрудничества на уровне, объединяющем дальновидные цели лидеров нашей страны с предпринимательским духом стартапов, чему способствует сотрудничество AIC-SMUTBI и Фонда «Сколково».

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