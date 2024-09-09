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«Сбер» пилотирует проект биометрической оплаты в Нижнем Новгороде

«Сбер» продолжает расширять сферу применения биометрических технологий оплаты. Компания реализует пилотный проект в метрополитене в Нижнем Новгороде, где уже можно пройти через турникет, просто посмотрев в камеру. До конца года аналогичные проекты запустятся в метрополитенах Самары и Екатеринбурга. Интеграция решений «Сбера» с региональными системами оплаты проезда проходит согласно подписанным дорожным картам.

Сервис «Оплата улыбкой», который позволяет оплачивать покупки одним взглядом, пользуется всё большим спросом у россиян. Банк уже установил 750 тыс. биотерминалов в торговых точках по всей стране, а к концу 2024 г. их число достигнет 1 млн.

Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка, сказал: «Оплата по биометрии – быстрый, удобный и безопасный способ оплачивать товары и услуги. Сейчас мы распространяем этот клиентский опыт и на метрополитен. На одной из станций жители Нижнего Новгорода — клиенты «Сбера» — уже могут пройти через турникеты по биометрии. До конца года мы планируем подключить биометрическую оплату на всех турникетах нижегородского метро. В этом же году начнём пилотировать технологию в Самаре и Екатеринбурге».

Кроме того, в декабре 2024 г. «Сбер» планирует запустить на собственной инфраструктуре межбанковский биоэквайринг. Это даст клиентам любого российского банка возможность оплачивать покупки улыбкой в терминалах «Сбера».

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