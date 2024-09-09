Онлайн-доски и бесплатная версия: представлены ключевые обновления «Контур.Толка»

​Онлайн-доски позволят специалистам российских компаний вести проекты и фасилитационные сессии, преподавателям — разнообразить удаленные занятия с учениками. Пользователи могут быстро перенести созданные доски из Miro и работать с ними в «Толке». Запуск инструмента запланирован на 10 сентября. Об обновлениях в «Толке» рассказал генеральный директор СКБ «Контур» «Михаил Сродных».

Онлайн-доски встроены в сервис бесшовно. ИT-отделу организации не придется вкладывать ресурсы в интеграцию решений, а сотрудникам — создавать новые учетные записи и тратить рабочее время, чтобы переключаться между разными приложениями. Инструмент будет доступен всем пользователям «Контур.Толка» с 10 сентября.

На онлайн-доску можно добавлять стикеры и фигуры, рисовать карандашом, писать текст, загружать изображения, выделять элементы цветом. Каждая доска бесконечна, можно использовать одну или создавать новую для каждой задачи.

Сервис позволяет организатору заранее подготовить онлайн-доску к работе. Например, добавить нужное количество стикеров для мозгового штурма. Во время обсуждения достаточно выбрать созданную доску из списка: писать на ней смогут все коллеги, которые подключатся.

Кроме этого, команда сервиса готовится к запуску бесплатной версии. Релиз состоится в конце сентября. Предприниматели, фрилансеры и небольшие команды смогут общаться в «Контур.Толке» бесплатно. На онлайн-встрече можно будет одновременно собрать до 50 человек и созваниваться без ограничений по времени (в отличие от Zoom).

Бесплатная версия позволит проводить деловые встречи, онлайн-занятия, удаленные консультации с качественным звуком и видео. Бесплатная версия поддерживает разрешение HD с камеры участника. А если в помещении шумно, выручит опция «шумоподавление».

Михаил Сродных, генеральный директор СКБ «Контур»: «Пользователям будут доступны все базовые возможности «Толка». Сервис позволит планировать встречи в календаре, демонстрировать экран в Full HD, рисовать на нем, писать в чат и отправлять файлы, устанавливать виртуальные фоны. Пригласить участника на созвон очень просто: клиенту или коллеге, с которым нужно провести встречу, достаточно будет перейти по ссылке».