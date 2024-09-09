На Сахалине цифровизированы 2 железнодорожные станции

В Южно-Сахалинске дивизион «Железные дороги» «Нацпроектстроя» перевел в цифровой режим управления движением поездов станции Большая Елань и Луговое. Это первый опыт внедрения микропроцессорной автоматики на железной дороге острова Сахалин.

«Транспортная сеть Сахалина развивается, железную дорогу интегрируют в систему городского транспорта. На прошлой неделе на станции Большая Елань открылось движение по второму пути – это сократит интервалы между пригородными поездами. Цифровизация обеспечит надежность и безопасность линий при росте интенсивности перевозок», – сказал Константин Хромушкин, директор дивизиона автоматики и телемеханики «Нацпроектстроя».

Обе станции оснастили российской микропроцессорной централизацией МПЦ-ЭЛ разработки и производства компаний «Нацпроектстроя».

Теперь дежурные по станциям будут регулировать работу стрелок и светофоров дистанционно, через компьютер. Автоматика позволяет устанавливать маршруты поездов, контролировать параметры устройств, своевременно выявлять предотказные состояния. Новое оборудование адаптировано к климату дальневосточного региона. Встроенная защита от кибератак исключит доступ из внешних сетей к цифровому контуру станций, что особенно важно для объектов критической инфраструктуры.