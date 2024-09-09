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МТС Web Services запустила импортозамещенное облако

МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о запуске выделенного сегмента облака на российском программном обеспечении и оборудовании. Виртуальная инфраструктура развернута на отечественном софте и серверах, а также получила аттестат соответствия требованиям по защите информации, который позволяет размещать в ней персональные данные и информационные системы с повышенными требованиями защиты информации. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Импортозамещенное облако подойдет для компаний, у которых есть необходимость по использованию отечественных технологий.

«Облако дает возможность российским компаниям уменьшать инвестиции в инфраструктуру, а также упрощает и ускоряет запуск новых проектов. Специально для компаний, которые работают на отечественных технологиях, мы запускаем импортозамещенное облако, чтобы как можно больше российских предприятий могли использовать все преимущества облачных технологий, работая на российском ПО и оборудовании», – отметил руководитель центра по работе со стратегическими заказчиками MWS Александр Чураев.

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