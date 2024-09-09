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«МегаФон» разогнал интернет на пяти новых станциях метрополитена до 300 Мбит/с

«МегаФон» подключил связь и мобильный интернет на первом участке Троицкой линии, которая войдет в пятерку самых протяженных в Московском метрополитене. Пассажиры с первого дня движения поездов на новых станциях могут свободно пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 300 Мбит⁄с. Также связь полностью доступна на новой станции Сокольнической линии московского метро — «Потапово». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Первый участок Троицкой линии, протяженностью 8,3 км, включает в себя четыре станции: «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская». Телеком-оборудование на них поддерживает низкоскоростные диапазоны 2G и 3G, а также высокоскоростные диапазоны 4G, обеспечивающие стабильный сигнал и пропускную способность сети. При этом в вестибюлях высокой скорости удалось достичь при помощи технологии Multiple Input — Multiple Output (MIMO) 2х2 и агрегации частот. Благодаря этому пассажиры метрополитена могут совершать звонки и пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом в любой точке подземки.

«Открытие “Потапово” и Троицкой линии значительно улучшат транспортные условия жителей растущей Новой Москвы. Мы учитываем важность развития подземной инфраструктуры города, поэтому запускаем свою сеть одновременно со сдачей новых станций, чтобы пассажиры сразу могли ощутить удобство современных технологий и комфорт не только в инженерных решениях метрополитена, но и в мобильной связи», — сказал директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

«Мы с партнерами обеспечиваем пассажирам метро доступ к быстрому мобильному интернету и надежной связи, в том числе и на новых станциях с момента их открытия. Такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Благодаря этому горожане всегда могут пользоваться телефоном в вестибюлях, на эскалаторах, платформах и в вагонах», — отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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