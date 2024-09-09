Интеллектуальный чат-бот CraftTalk помогает фармацевтической компании «Пульс» улучшить взаимодействие с клиентами

Фармацевтическая компания «Пульс» и CraftTalk, создатель российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуникации, участник фонда «Сколково», совместно интегрировали в работу единого контакт-центра компании коммуникацию на основных маркет-плейсах – Ozon, «Яндекс Маркет», Wildberries и др.

Важное место в бизнесе ФК «Пульс» – национального фармдистрибьютора, занимает направление онлайн продаж населению. Для обслуживания клиентов в компании действует собственный колл-центр интернет-аптеки Polza.ru. Для более эффективного взаимодействия с клиентами в 2024 г. компания внедрила в деятельность колл-центра ИИ-платформу CraftTalk, обеспечивающую помощь операторам для текстового общения с покупателями в омниканальном формате.

В первой части проекта чат-бот от CraftTalk был встроен в работу на сайте интернет-аптеки Polza.ru, социальных сетях (ВК, «Одноклассники»), мессенджерах и электронной почты. Бот был обучен на базе знаний компании и продолжает постоянно обучаться на текущих диалогах операторов. Благодаря этому ИИ-ассистент суммарно отвечает на более чем 75% вопросов, поступающих во всех текстовых каналах.

В мае 2024 г. ФК «Пульс» приняла решение о расширении действия платформы CraftTalk на взаимодействие с клиентами, предпочитающими покупки на маркетплейсах. Первым был подключен Ozon, затем произошла интеграция с «Яндекс Маркетом» и Wildberries. Сегодня вся работа по обработке онлайн заказов в текстовых каналах идет через платформу CraftTalk. В среднем через платформу обрабатывается более 13 тыс. диалогов в месяц и тренд на переход в текст продолжает расти. Сегодня текстовая коммуникация по каналам через маркетплейсы занимает в работе колл-центра компании порядка 80% диалогов.

Евгений Кедров, руководитель клиентской поддержки ФК «Пульс», сказал : «Решение о внедрении в работу нашего колл-центра омниканальной текстовой платформы CraftTalk было принято в конце 2023 г. Мы решили работать в облачной платформе, чтобы иметь возможность планомерно расширять масштаб взаимодействия без дополнительных инвестиций в инфраструктуру. Результаты перехода удовлетворяют наши потребности, мы продолжаем расширять площадки и передавать на ИИ-бота все больше рутинных запросов, подключая операторов к решению нестандартных вопросов и индивидуальным консультациям».

Денис Петухов, генеральный директор компании CraftTalk, отметил: «Мы благодарны ФК «Пульс» за комплексный подход к работе с цифровыми каналами. Именно благодаря задаче от них мы провели полноценную интеграцию в наше решение ведущих отечественных маркетплейсов. Мы продолжаем с коллегами отслеживать тренды коммуникации в тестовых каналах и их влияние на улучшение клиентского опыта».