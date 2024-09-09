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Единый день голосования: итоговая явка ДЭГ составила почти 90%

Выборы в России завершились. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе приняли участие более 827 тыс. человек. Итоговая явка составила 89,92%. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Возраст онлайн-избирателей: 18-35 лет — 29%; 36-50 лет — 44%; старше 50 лет — 27%.

Пол онлайн-избирателей: женщины — 66%; мужчины — 34%.

Топ регионов по количеству проголосовавших: Республика Марий Эл — 94,66%; Костромская область — 94,58%; Вологодская область — 93,78%; Липецкая область — 93,62%; Республика Алтай — 93,18%.

С 6 по 8 сентября 2024 г. в России проходили выборы разных уровней. Жители 25 регионов могли проголосовать на федеральной платформе ДЭГ. Они выбирали глав и парламенты своих регионов, органы местного самоуправления. Голосование в Москве проводилось на портале mos.ru.

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