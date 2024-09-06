CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Принять участие в ДЭГ планирует почти миллион россиян

В России с 6 по 8 сентября 2024 г. пройдут выборы разных уровней. На «Госуслугах» заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) подали 946 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

ДЭГ в 2024 г. проводится в 25 регионах. Курская и Ярославская области применяют ДЭГ ежегодно, начиная с 2020 г. Алтай, Коми, Марий Эл, Чечня, Костромская и Смоленская области проводят его впервые. В Москве голосуют на региональной платформе.

Где было больше всего заявлений: Московская область — 213 тыс., Челябинская область — 177 тыс., Вологодская область — 87 тыс., Курская область — 86 тыс., Липецкая область — 67 тыс., Калининградская область — 58 тыс.

Где самая большая доля избирателей ДЭГ: Алтай — 14,6%, Ненецкий автономный округ — 11,6%, Марий Эл — 11,2%, Курская область — 10,6%, Вологодская область — 10,3%, Мурманская область — 10,1%.

Желающие проголосовать офлайн, но не по месту прописки, могли выбрать удобный избирательный участок на портале «Госуслуг». Сервисом «Мобильный избиратель» воспользовались более 360 тыс. человек из 50 регионов.

Те, кто не выбрал альтернативный способ голосования заранее, могут проголосовать на своем избирательном участке. Узнать его адрес можно в личном кабинете избирателя на «Госуслугах».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

EPAM совершил крупнейшую покупку в истории, чтобы прорваться на новый рынок

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

В России бурно растет «каршеринг» программистов. Чаще всего арендуют разработчиков для «1С» и Android, но через год все изменится

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Илон Маск запустил группировку спутников-шпионов США

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Dreame X40 Ultra Complete — очень умный помощник с флагманскими характеристиками

Как умирали знаменитые мессенджеры: история провалов

Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO

Показать еще

Наука

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS