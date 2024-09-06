На «Сундуках» в Хакасии мобильный интернет ускорился до 100 Мбит/с

Жителям хакасского села Июс стало удобнее пользоваться цифровыми сервисами и поддерживать связь с близкими, а туристам и тревел-блогерам — делиться своими впечатлениями в режиме реального времени. За счет программы рефарминга «МегаФон» увеличил емкость сети и скорость мобильного интернета в населенном пункте. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Перевод частот из сетей 2G и 3G в современный стандарт 4G (LTE) — эффективное техническое решение для наращивания емкости сети в условиях высоких нагрузок. Это дает возможность освободить дополнительные ресурсы, которые раньше не использовались, и в сжатые сроки увеличить скорость мобильного интернета. Модернизацию сети проводят на работающем телеком-оборудовании, а для пользователей переход на современный стандарт связи происходит автоматически.

До села Июс, в котором проживают более 1000 сельчан, из Абакана ехать около трех часов на автомобиле. В селе есть школа, детский сад, дом культуры, участковый пункт полиции и продуктовый магазин. Теперь больше абонентов «МегаФона» смогут одновременно пользоваться любыми цифровыми сервисами: получать государственные услуги, скачивать и загружать «тяжелые» файлы, в удобное время оплачивать счета и пользоваться банковскими приложениями, совершать покупки и слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях.

Педагогам и воспитателям стало проще готовиться к занятиям, ученикам — пользоваться современными образовательными платформами и электронным журналом не только в школе, но и дома. Сельчане могут получить дистанционную консультацию врачей, которых нет в Июсе, или вызвать их на дом.

Кроме местных жителей мобильным интернетом в Июсе активно пользуются туристы. Вблизи села расположен музей-заповедник «Сундуки» — одно из самых загадочных мест Хакасии. Это массив из пяти отдельно стоящих гор-останцев высотой до 200 м, сочетающих могильники, наскальные рисунки и сооружения, которые, по мнению археологов, использовались древними людьми для наблюдения за звездами, Солнцем и Луной. За год интернет-трафик в этой локации увеличился в три раза. Наиболее интернет-активными туристами и стали жители Красноярска, Москвы, Иркутска, Сочи и Санкт-Петербурга, а среди иностранцев – граждане Казахстана, Германии, Китая, Австрии и Нидерландов.

«Скорость передачи данных до 100 Мбит/с позволит путешественникам и трэвел-блогерам за считанные секунды выкладывать фото- и видеоконтент в социальные сети, вести прямые эфиры или записывать сторис. Им станет проще поддерживать связь с родными и близкими, находясь в вдалеке от дома. Благодаря устойчивому LTE-сигналу они могут звонить по видеосвязи родным и близким в удобное время. Также модернизация базовой станции расширила зону обслуживания технологии VoLTE — звонков через интернет. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом», - сказала Светлана Симаткина, директор «МегаФона» в Хакасии.