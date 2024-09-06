CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС ускорила интернет в Деревне Универсиады и других студенческих общежитиях Казани

МТС провела работы по укреплению сети в местах сосредоточения учебных заведений и студенческих общежитий в столице Татарстана. Модернизация сети охватила территории как самого крупного студенческого кампуса города – Деревни Универсиады, так и остальных общежитий практически в каждом районе Казани. Оператор установил здесь новое оборудование и оптимизировал работу существующей сети, что позволило увеличить скорость мобильного интернета на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы в Деревне Универсиады, на территории которой могут проживать до 15 тыс. студентов крупнейшего федерального вуза Татарстана и Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Во время крупных международных мероприятий Деревня Универсиады в том числе используется для размещения их участников и гостей, как, например, было во время проведения Универсиады в 2013 г.

Модернизация сети МТС прошла в местах расположения студенческих общежитий практически в каждом районе Казани. Так, ускоренный интернет заработал в общежитиях Казанского энергетического университета на улице Красносельской в Кировском районе, общежитиях Казанского медицинского университета в Вахитовском, Ново-Савиновском и Советском районах.

В центре технические специалисты оператора провели работы по укреплению сети на улице Товарищеской, где живут аспиранты и студенты Казанского национального исследовательского технологического университета. На улице Калинина было установлено дополнительное оборудование, что позволило повысить стабильность связи и скорость мобильного интернета для обучающихся в Казанском государственном архитектурно-строительном университете. Также в Вахитовском районе модернизация прошла на территориях общежитий Казанского государственного аграрного университета, Университета управления «ТИСБИ», Казанского государственного института культуры.

На Сибирском тракте в Советском районе интернет разогнали для студентов, живущих в общежитиях Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова и Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана.

«Студенты, пожалуй, это самая активная интернет-аудитория. Общение, выбор и покупка товаров и услуг, развлекательный контент, транспортные приложения и навигация – это уже базовый «набор» в смартфоне молодых татарстанцев. Студенты дополняют его инструментами для учебы - пользуются онлайн-библиотеками, просматривают видеозаписи лекций, участвуют в вебинарах, проводят онлайн-презентации. Поэтому и нагрузка на сети операторов в учебных заведениях и общежитиях все время повышается. Прогнозируя такие нагрузки в том числе благодаря аналитике Big Data, мы модернизируем сеть и запускаем при необходимости дополнительное телеком-оборудование, чтобы студенты с комфортом пользовались всеми возможностями цифрового мира», - сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

EPAM совершил крупнейшую покупку в истории, чтобы прорваться на новый рынок

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

В России бурно растет «каршеринг» программистов. Чаще всего арендуют разработчиков для «1С» и Android, но через год все изменится

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Илон Маск запустил группировку спутников-шпионов США

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Dreame X40 Ultra Complete — очень умный помощник с флагманскими характеристиками

Как умирали знаменитые мессенджеры: история провалов

Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO

Показать еще

Наука

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS