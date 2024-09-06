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Energon представила серию серверных шкафов Smartwatt Rack P-series для современных дата-центров

Energon представила новый продукт – серию серверных шкафов Smartwatt Rack P-series. Премиальная серия, созданная для современных дата-центров, представлена моделями высотой от 22 до 54U. Также доступен выбор аксессуаров, включая вертикальные и горизонтальные органайзеры и системы изоляции для управления воздушными потоками.

«Smartwatt Rack P-series – это результат нашего стремления к совершенству, – отметил Александр Беспалов, директор департамента развития новых продуктов Energon. – Мы представляем серию серверных шкафов, которые гарантируют высокое качество в сочетании с максимальной адаптивностью. Это позволит нашим клиентам создавать уникальные решения для оптимизации своей инфраструктуры в дата-центрах».

Smartwatt Rack P-series обладает несколькими ключевыми особенностями.

Во-первых, исключительная нагрузочная способность: допустимая статическая нагрузка в 1800 кг позволяет размещать оборудование с высокой плотностью. Динамическая нагрузка составляет 1200 кг, что гарантирует высокую прочность конструкции шкафов при их перемещении с установленным оборудованием. Во-вторых, быстрая и простая сборка шкафа всего за 15 минут, не требующая привлечения специализированного персонала. В-третьих, возможность конфигурирования серверных шкафов под проект любой сложности.

Шкафы Smartwatt Rack P-series отличаются долговечностью, благодаря использованию оцинкованной стали, что гарантирует прочность и надежность конструкции. Они также имеют премиальный дизайн, гармонично вписывающийся в любую среду дата-центра. Кроме того, Energon предоставляет техническую поддержку и сервисные услуги, обеспечивая беспроблемную интеграцию и эксплуатацию шкафов. Простота установки и обслуживания упрощает управление ИТ-инфраструктурой и оптимизирует работу дата-центра. Шкафы обеспечивают надежное размещение оборудования, гарантируя безопасность и эффективность для бесперебойной работы важной ИТ-инфраструктуры.

Серверные шкафы Smartwatt Rack P-series подходят для высоконагруженных дата-центров, где наиболее важны надежность и эффективность размещения оборудования.

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