Directum HR Pro 2.3 — настройка любого кадрового процесса без кода

В новой версии системы работу с командировками легко адаптировать под внутренние регламенты с помощью визуального редактора — без программирования. Руководители могут массово подписывать типовые кадровые документы, а организовать прием в офисе теперь так же легко, как и удаленный. Об этом CNews сообщили представители Directum,

Командировки и авансовые отчеты «переехали» на no-code

В системе Directum HR Pro бизнес-процессы можно настраивать без разработки кода благодаря встроенным no-code-инструментам. С их помощью компании могут адаптировать под свою специфику кадровый документооборот, трудоустройство сотрудников, планирование отпусков и ознакомление с ЛНА. С версии 2.3 к этому списку добавилась работа с командировками и авансовыми отчетами. Самостоятельная no-code-настройка теперь доступна для любого кадрового процесса.

Решение «Командировки и авансовые отчеты» помогает легко оформить документы для поездки и оперативно отчитаться по прибытии.

Работа с бизнес-поездками — это комплексный процесс, поэтому его настройка без разработки особенно актуальна. По умолчанию в системе есть типовые схемы, основанные на опыте клиентов. Компания может начать работу с ними «как есть», а затем постепенно адаптировать процессы под свои особенности, например, создать дополнительный этап для зарубежных командировок; настроить лимиты по командировочным расходам и организовать процесс согласования превышений; адаптировать схему для работы с групповыми командировками.

Массовое согласование и подписание документов руководителем

Руководителю крупной компании на подпись ежедневно поступают сотни однотипных кадровых документов. Например, приказы о предоставлении отпуска или начислении премии. Часто они уже проработаны подчиненными, и их утверждение — скорее формальность.

Чтобы сэкономить время, руководитель может утвердить их массово. В версии Directum HR Pro 2.3 разобрать накопившиеся документы легко.

Единый процесс для приема в офисе и удаленно

С решением «Прием на работу» можно без труда оформлять в штат сотрудников, где бы они ни находились — в офисе или у себя дома в другом городе.

Кандидата можно трудоустроить удаленно. При этом сведения отправляются онлайн, а документы, включая трудовой договор, подписываются электронной подписью. Это пригодится при работе с дистанционными кандидатами и при наличии филиалов в разных городах с кадровой службой в центральном офисе.

Если соискатель лично принес документы, то кадровый специалист выбирает вариант приема «в офисе» и заполняет данные вручную. Затем трудоустройство продолжается в обычном режиме. Кандидат получает приглашение в личный кабинет и сертификат электронной подписи.

Данные и документы всех соискателей хранятся в системе: у специалиста по работе с персоналом есть единая точка входа для управления всем процессом приема.

Оптимизация работы с отпусками

В Directum HR Pro легко планировать отпуска: сотрудники получают задачи одновременно и планируют дни отдыха параллельно, график отпусков формируется автоматически, а возможные пересечения проверяются в пару кликов. При этом выполняются все требования законодательства. Например, система сама напоминает о приближающемся отпуске сотрудника.

Если в компании есть учетная система, например «1С:Зарплата и управление персоналом», то данные о доступных днях передаются из нее, а после планирования в учетную систему загружается итоговый график.

К сезону планирования отпусков на 2025 год в системе появились новинки: количество дней отпуска, которое полагается сотруднику, теперь регулярно синхронизируется из учетной системы до окончания планирования. Таким образом в графике учитывается нужное количество дней, даже если сотрудник после запуска планирования перевелся в другой отдел и получил право на дополнительный отпуск; предварительные даты отпусков, которые выбрал сотрудник, проверяются на каждом этапе планирования. Если из учетной системы поступает информация об изменении доступных дней, она оперативно доходит до ответственного и отражается в графике.

«С помощью Directum HR Pro можно автоматизировать весь пул кадровых бизнес-процессов и менять их логику без разработки. Вы сами решаете, с каких задач начать цифровизацию: ограничиться кадровым документооборотом и планированием отпусков или добавить к ним трудоустройство и работу с командировками. Всё это доступно на единой платформе, поэтому переход на следующий этап не составит труда», — сказал Айрат Сибгатуллин, директор продукта Directum HR Pro.