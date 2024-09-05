CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

В VK WorkSpace появились онлайн-доска и сервис заметок для команд

На коммуникационной платформе VK WorkSpace в рамках общей корпоративной подписки стали доступны новые инструменты для командной работы: «VK Доска» и «Заметки». Они позволят сотрудникам вместе работать над разноформатными проектами в едином защищенном пространстве.

«Чтобы обеспечить синхронность бизнес-процессов, для SaaS-пользователей VK WorkSpace мы разработали простые в использовании и эффективные инструменты совместной работы. «VK Доска» и «Заметки» поддерживают перенос данных с других популярных сервисов: компании могут за пару шагов импортировать существующие проекты и продолжить работу над ними, не опасаясь потери доступа», — сказал Михаил Чижиков, руководитель коммуникационных продуктов VK Tech.

«VK Доска» позволяет хранить и визуализировать информацию, а также работать с ней в интерактивном режиме: выстраивать планы работы, структуру проекта, объяснять процессы. Поддерживается бесшовная авторизация для пользователей VK WorkSpace, а также создание неограниченного числа досок.

Заметки предлагают редактор для индивидуальной и совместной работы с текстами и таблицами. В сервисе можно вести списки дел, фиксировать договоренности, создавать рабочую документацию для себя и коллег. Метки и папки позволяют систематизировать материалы, а встроенный искусственный интеллект помогает генерировать и улучшать тексты. Поддерживается настройка уровней доступа.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

ИТ-система для защиты прав человека и мониторинга соцсетей обойдется властям в полмиллиарда

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Облачные магнаты держат мир в дураках. Облака бесполезны: они отнимают у бизнеса собственную ИТ-инфраструктуру и не экономят ему деньги

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

В России разработали «самый компактный в мире» радиопередатчик для пикоспутников

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как умирали знаменитые мессенджеры: история провалов

Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO

Обзор беспроводного вертикального пылесоса Hyundai HYV-S7970: легкий и маневренный

Показать еще

Наука

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS