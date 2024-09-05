В VK WorkSpace появились онлайн-доска и сервис заметок для команд

На коммуникационной платформе VK WorkSpace в рамках общей корпоративной подписки стали доступны новые инструменты для командной работы: «VK Доска» и «Заметки». Они позволят сотрудникам вместе работать над разноформатными проектами в едином защищенном пространстве.

«Чтобы обеспечить синхронность бизнес-процессов, для SaaS-пользователей VK WorkSpace мы разработали простые в использовании и эффективные инструменты совместной работы. «VK Доска» и «Заметки» поддерживают перенос данных с других популярных сервисов: компании могут за пару шагов импортировать существующие проекты и продолжить работу над ними, не опасаясь потери доступа», — сказал Михаил Чижиков, руководитель коммуникационных продуктов VK Tech.

«VK Доска» позволяет хранить и визуализировать информацию, а также работать с ней в интерактивном режиме: выстраивать планы работы, структуру проекта, объяснять процессы. Поддерживается бесшовная авторизация для пользователей VK WorkSpace, а также создание неограниченного числа досок.

Заметки предлагают редактор для индивидуальной и совместной работы с текстами и таблицами. В сервисе можно вести списки дел, фиксировать договоренности, создавать рабочую документацию для себя и коллег. Метки и папки позволяют систематизировать материалы, а встроенный искусственный интеллект помогает генерировать и улучшать тексты. Поддерживается настройка уровней доступа.