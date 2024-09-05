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«СКБ Контур» вывел на рынок Белоруссии систему расследования инцидентов Staffcop ​

Система расследований инцидентов внутренней информационной безопасности Staffcop получила сертификат соответствия ключевым ИБ-стандартам BY/112 02.02 от Оперативно-аналитического центра при Президенте Белоруссии. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В Белоруссии действует ряд основных стандартов в области защиты информации и информационной безопасности. Для выхода на рынок требуется пройти сертификационные испытания на выявление уязвимости и соответствие критериям безопасного применения программного продукта. Staffcop успешно подтвердил работу всех заявленных функциональных возможностей.

Иван Хаустов, гендиректор «Атом безопасность» (входит в ГК «СКБ Контур»): «Для нас рынок Белоруссии – это расширение сфер сбыта, выход на рынок ближнего зарубежья и достижение точки пересечения спроса и предложения для ключевых клиентов, укрепление с ними партнерских связей. Для клиентов – это гарантия качества и безопасности продукта, так как он разрешен к использованию и соответствует ключевым стандартам инфобезопасности».

Партнером-дистрибьютором Staffcop стала компания «Аксофт». В планах – усиление позиций на рынках стран СНГ, в частности, в Казахстане и Узбекистане.

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