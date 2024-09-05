RDV перевела «Веломоторс» с «1С:УПП» на «1С:ERP Управление холдингом»

RDV перевела «Веломоторс» с «1С:УПП» на «1С:ERP Управление холдингом».

Компания «Веломоторс», производитель квадроциклов, снегоходов и велосипедов, ассортимент продукции компании выпускается под брендом Stels. В связи с прекращением поддержки и необходимости развития функционала системы у руководства компании «Веломоторс» появилась необходимость вынужденного отказа от текущей сильно доработанной системы «1С:УПП» и перехода на современную ERP-систему. К тому же компания не могла получить корректную себестоимость и управленческую отчетность из системы и, как следствие, не могла принимать оперативные управленческие решения для роста и развития бизнеса.

Руководство «Веломоторс» выбрало систему «1С:ERP Управление холдингом» как перспективное решение для перехода с текущей системы, которое решает основные задачи компании и имеет необходимый функционал.

Для решения задач по переходу на «1С:ERP Управление холдингом» была приглашена компания RDV с целью реорганизации процессов, автоматизации оперативного, производственного и учетного контура для получения собственниками рассчитанной себестоимости и управленческой отчетности. Экспертами RDV было предложено несколько вариантов архитектуры решения. В ходе обсуждения руководство компании выбрало подходящий вариант для дальнейшего внедрения.

Благодаря переходу на единую систему «1С:ERP Управление холдингом» компании «Веломоторс» удалось повысить эффективность управления материальными запасами, получить достоверный расчет фактической себестоимости полуфабрикатов и продукции, структурировать и запустить процесс регулярной сборки управленческой отчетности.

В январе 2024 г. произошел комплексный запуск «1С:ERP Управление холдингом». В настоящий момент продолжается поддержка и развитие системы.

«По итогам перехода на систему «1С:ERP.Управление холдингом» были успешно оптимизированы наши бизнес-процессы. Количество автоматизированных рабочих мест составило 200 штук, одновременно могут работать 200 пользователей на тонком клиенте», — сказал директор ИТ и цифровой трансформации «Веломоторс» Антон Дьяков.