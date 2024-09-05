HeadHunter автоматизировала работу с клиентами с помощью CRM-платформы на базе BPMSoft

Компания HeadHunter, представитель российского рынка онлайн-рекрутинга, управляющая платформой hh.ru и другими HR-сервисами, автоматизировала основные бизнес-процессы, включая управление продажами и сервисом, документооборот и инструменты аналитики в CRM-системе на базе low-code-платформы BPMSoft. Внедрение клиентского решения, разработанного компанией «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft), позволило HeadHunter улучшить качество обслуживания и повысить внутреннюю эффективность.

Ключевым элементом системы стала автоматизация управления B2B-продажами, начиная с первого контакта, включая холодные звонки и обработку горячих лидов. Сквозной процесс реализован в едином окне клиентского менеджера hh.ru, в котором сохраняется вся история взаимодействия. В новой CRM работают сотрудники welcome-службы, отдела телефонных продаж, персональные менеджеры, менеджеры техподдержки и поддержки продаж, занимающиеся управлением документами — всего более 1 тыс. человек.

Система настроена на оркестрацию входящих клиентских обращений в режиме реального времени. Благодаря встроенным low-code-инструментам платформы BPMSoft аналитики HeadHunter самостоятельно внедрили в систему кнопку цветового кодирования активности сотрудников технической поддержки: зеленый — готов к распределению активности, красный — занят другими задачами.

Основная интеграция новой CRM реализована с сайтом hh.ru, где клиенты могут оставить заявку через веб-форму или чат. Встроенный инструмент лидогенерации позволяет автоматически анализировать поведение клиентов на сайте и создавать задачи для менеджеров. CRM-система BPMSoft интегрирована с различными источниками данных для автоматической проверки информации о клиентах (годовая выручка, количество сотрудников и регистрационные данные).

Кроме того, система поддерживает интеграцию с телефонией и различными почтовыми сервисами, что объединяет все коммуникации в одном интерфейсе. Автоматизация повысила эффективность работы без увеличения затрат на персонал при росте объема задач. Руководители подразделений самостоятельно создают для себя и своих сотрудников дашборды с различными бизнес-показателями, что позволяет оперативно управлять процессом и поддерживать высокий уровень обслуживания.

В новой CRM также автоматизирован документооборот, включая создание и визирование договоров. Использование автоматизированных печатных форм и инструментов согласования значительно сократило время на подготовку документов и повысило их точность. Теперь вся документация формируется автоматически на основе данных из CRM, что исключает ошибки и ускоряет процесс согласования. Это позволяет менеджерам HeadHunter сосредоточиться на развитии отношений с клиентами, делегируя рутинные операции ИТ-системе.

CRM поддерживает работу с рамочными договорами и другими юридически значимыми документами, что особенно важно для крупных клиентов с особыми требованиями и множеством сделок. В BPMSoft реализована интеграция с системой распознавания текстового слоя изображений, а вся документация хранится в централизованной базе данных, что обеспечивает высокий уровень контроля и прозрачности.

Иван Федотов, технический руководитель CRM в hh.ru, сказал: «В CRM-платформе на базе BPMSoft мы смогли вывести работу с клиентами на качественно новый уровень, автоматизировали огромное количество процессов — от первых контактов до обработки входящих документов. Это помогает нам в поддержке высокого уровня сервиса и эффективного управления нашими ресурсами».

Юрий Востриков, генеральный директор BPMSoft, отметил: «BPMSoft предоставляет передовые решения, которые помогают таким цифровым лидерам как HeadHunter, не просто автоматизировать процессы, но и значительно повышать их эффективность. Наша платформа интегрирует различные функции в единое решение, позволяя компаниям оперативно реагировать на запросы клиентов и обеспечивать высокий уровень сервиса в условиях динамичного роста».