«Элар» завершил второй этап оцифровки для проекта «РазАРХИВация»

184 рукописных альбома перевели в цифру в рамках проекта Всероссийского музея декоративного искусства «РазАРХИВация. Наследие НИИ художественной промышленности как ресурсный центр взаимодействия музея, институций образования и креативных индустрий» (победитель конкурса «Музей 4.0» программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина) Об этом CNews сообщили представители «Элар».

«Одна из задач проекта - оцифровка материалов Научно-исследовательского института художественной промышленности, хранящихся в собрании музея и представляющих огромный практический интерес для музейных специалистов, преподавателей и студентов профильных вузов и ссузов, креативных индустрий», - сказала Ирина Шалугина, ученый секретарь, кандидат исторических наук, руководитель проекта «РазАРХИВация».

На первом этапе специалистами «Элар» оцифровано 6056 экспонатов: зарисовки и фотографии полевых экспедиций и командировок сотрудников Института по регионам России в период с 1932 по 1999 гг., а также разработки Института для различных центров народных художественных промыслов: таблицы-зашивки, образцы окрашивания тканей, другие методические и технологические разработки.

«На втором этапе цифровые копии создали для 184 рукописных альбомов с отчетами сотрудников Института о результатах экспедиций и разработок для промыслов, - отметила Ирина Шалугина. - Эти материалы дополняют первый блок и помогают изучить методику работы НИИХП с промыслами».

Оцифровка проводилась с помощью профессиональных сканеров «Элар», которые обеспечили бережное бесконтактное сканирование для оригиналов различного формата и степени сохранности. Результаты двух этапов оцифровки уже доступны на сайте музея в разделе «Коллекция онлайн».