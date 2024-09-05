Десятки тысяч квартир Москвы и Подмосковья получили гигабитный интернет

Более 120 тыс. москвичей подключились к домашнему интернету с помощью современной технологии GPON и теперь могут выходить в сеть на нескольких устройствах одновременно на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технология GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network) позволяет абонентам с помощью одного только протянутого в квартиру оптоволоконного кабеля получить сразу и домашний интернет, и цифровое телевидение с двумя сотнями каналов. И последнее будет доступно без потерь в качестве изображения и звука, даже если телевизоров в квартире несколько.

Гигабитный интернет доступен во множестве жилых комплексов московского региона, включая ЖК «D1», ЖК «Фили Сити» и ЖК «Селигер Сити». При этом почти 40% подключений приходятся на Подмосковье. Благодаря внедрению GPON-технологии абоненты смогут пользоваться интернетом на высоких скоростях без помех: удаленно работать, учиться, смотреть фильмы и телеканалы в высоком качестве, вести стримы и играть в онлайн-игры без задержек.

«Мы наблюдаем за постоянным ростом трафика мобильного и домашнего интернета в Москве и Подмосковья — с начала года мы уже подключили к фиксированной связи в три раза больше квартир, чем в прошлом году. Увеличивается и число жителей региона, которые все чаще одновременно используют в своих домах множество разных девайсов: от Smart TV и ноутбуков до колонок и устройств для умного дома. Мы продолжаем работать над расширением сети фиксированной связи, используя надежную технологию GPON, чтобы абоненты могли наслаждаться высокими скоростями и стабильным соединением», — отметил директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.