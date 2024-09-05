«БФТ-Холдинг» автоматизировал процессы муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода

Контрольно-счетная палата Нижнего Новгорода при участии «БФТ-Холдинга» реализовала проект по созданию и внедрению информационной системы для автоматизации процессов внешнего муниципального финансового контроля на базе программного продукта «БФТ.Бюджетный контроль». Построенное решение позволяет контролировать соблюдение бюджетного законодательства России и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и оптимизирует все этапы деятельности учреждения – от планирования контрольных мероприятий до формирования отчетности. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

Контрольно-счетная палата (КСП) Нижнего Новгорода занимается всесторонним контролем эффективного использования средств бюджета города: к ее полномочиям относятся экспертиза проекта бюджета города, проверка исполнения бюджета, проведение аудита в сфере закупок и другие виды деятельности. В учреждении много лет ведется планомерная работа по развитию ИТ-инфраструктуры в соответствии с политикой региона в сфере автоматизации ключевых элементов управления общественными финансами.

Под пристальным вниманием контрольно-счетных органов муниципальных образований находится более трети бюджетных расходов, направленных на решение важнейших задач социально-экономического развития страны. Поэтому внешний муниципальный финансовый контроль является основным элементом системы территориального управления в каждом регионе. Для его успешного проведения со стороны КСП необходимо автоматизировать все виды, формы и методы проведения внешнего муниципального финансового контроля.

Ключевой целью проекта по внедрению информационной системы для автоматизации процессов внешнего муниципального финансового контроля в КСП Нижнего Новгорода стала оптимизация каждого этапа деятельности учреждения – от планирования контрольных мероприятий до формирования отчетности. В результате конкурсных процедур исполнителем проекта стал «БФТ-Холдинг», а базовой системой – «БФТ.Бюджетный контроль». На данный момент система внедрена, адаптирована под специфику деятельности КСП Нижнего Новгорода и проходит этап опытной эксплуатации.

Система «БФТ.Бюджетный контроль» предназначена для автоматизации всех этапов выполнения бюджетного контроля. В первую очередь, она обеспечивает стандартизацию процессов: ведение справочников организаций и классификатора нарушений. Первый позволяет специалистам КСП Нижнего Новгорода сэкономить время на заполнении информации об объекте контроля во всех документах, а второй необходим для обеспечения единого подхода к оценке фактов нарушений и недостатков и автоматизированного формирования отчетов в разрезе групп и видов нарушений.

На этапе формирования плана деятельности КСП Нижнего Новгорода на год в системе происходит отбор объектов контроля при помощи фильтров с использованием риск-ориентированного планирования.

Далее проводится планирование трудовых ресурсов: назначение сотрудников на конкретные мероприятия. В системе реализован график, дающий полную информацию о загруженности каждого инспектора КСП. Он представляет собой виджет с графическим отображением участия сотрудников в контрольных мероприятиях на сетке календаря. Благодаря этому учреждение экономит время на распределение сотрудников по мероприятиям с учетом их отпусков, а также может проанализировать уровень текущей нагрузки на персонал.

При подготовке к мероприятию в системе возможно сформировать все необходимые для его проведения документы: например, приказ о проведении мероприятия, программу мероприятия, уведомление главы города, уведомление ГРБС и др.

В системе «БФТ.Бюджетный контроль» в режиме реального времени доступен мониторинг хода проведения контрольных мероприятий с оперативной фиксацией таких показателей, как количество завершенных мероприятий, их результаты, ход устранения нарушений. В целях учета информации об устраненных нарушениях создается электронный документ «Карточка учета устранения нарушения» – по одной карточке для каждого выявленного нарушения в рамках конкретного контрольного мероприятия.

По итогам каждого мероприятия в системе возможно сформировать такие документы, как акт, заключение, предписание, протокол об административном правонарушении, представление, уведомление о применении бюджетных мер принуждения. Процесс ускоряется благодаря тому, что поля указанных документов заполняются автоматически на основе уже имеющейся в системе информации.

Наконец, в «БФТ.Бюджетный контроль» происходит формирование отчетности: проекта годового отчета о деятельности КСП Нижнего Новгорода, универсального отчета (с возможностью выбора показателей, содержащихся в системе), отчета «Результат аудита в сфере закупок». Данные документы, автоматически создаваемые в системе, доступны для редактирования.

По результатам проекта КСП Нижнего Новгорода получила современный инструмент для эффективной организации контрольных мероприятий, позволяющий аккумулировать и предоставлять сотрудникам всю необходимую информацию, сократить время на планирование мероприятий и подготовку отчетов, вести оперативный мониторинг хода проведения мероприятий.

«В ходе проекта были автоматизированы процессы внешнего муниципального финансового контроля, включая планирование, подготовку проведения проверок, оформление результатов мероприятий и контроль устранения нарушений. Внедренная система позволяет нашим сотрудникам централизованно получать доступ ко всем информационным ресурсам Контрольно-счетной палаты, сократить временные затраты на формирование бумажных документов и составление отчетности, отслеживать ход и итоги контрольных мероприятий. Теперь, оптимизировав затраты, мы рассматриваем возможности перехода к следующим этапам цифровизации», – сказала председатель Контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода Юлия Абызова.

«Система «БФТ.Бюджетный контроль» позволяет комплексно автоматизировать деятельность органов внешнего финансового контроля и сформировать единое информационное пространство для их эффективного взаимодействия. Кроме того, она имеет широкие интеграционные возможности и обеспечивает риск-ориентированный подход к планированию контрольных мероприятий, который сегодня является обязательным для контрольных органов», – отметил директор Департамента закупок и финконтроля «БФТ-Холдинга» Рустам Ардавов.