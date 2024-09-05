«Авто-ПЭК» тестирует перевозки с электронными путевыми листами ​

Транспортная компания «Авто-ПЭК» (входит в группу компаний ПЭК) протестировала доставку с электронными путевыми листами (ЭПЛ) в Московском регионе. За месяц перевозчик выполнил более 200 таких рейсов на транспортных средствах грузоподъемностью до 3,5 тонн. По итогам пилотного проекта, проведенного совместно с оператором ЭДО «Контур», перевозчик в два раза сократил объем бумажных путевых листов на 200 рейсах. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Денис Динисенко, ИТ-директор «Авто-ПЭК»: «Ежедневно логисты тратят на оформление путевых листов от 30 до 90 минут, в зависимости от числа рейсов. Сотрудники в режиме реального времени отслеживают и заполняют данные, уточняют информацию об обстоятельствах и особенностях перевозки, медицинских и технических осмотрах, что существенно увеличивает временные издержки».

Чтобы сократить трудозатраты перевозчика, оператор ЭДО «Контур» перевел каждый этап заполнения транспортных документов, от внесения информации о перевозке до послерейсового медосмотра, в онлайн-формат. В процессе эксперимента данные автоматически поступали в онлайн-систему для их обработки, проверки и оформления электронных путевых листов. Затем оператор отправлял ЭПЛ в Государственную информационную систему Электронные перевозочные документы (ГИС ЭПД), которая и выпускала QR-коды для водителей, сообщила Оксана Леонова, эксперт сервиса «Логистика» СКБ «Контур».

Денис Динисенко, ИТ-директор «Авто-ПЭК»: «Тестирование показало, что переход в электронный формат позволяет значительно снизить время и трудозатраты на оформление транспортных документов. В результате за месяц «Авто-ПЭК» в два раза сократил объем бумажных путевых листов на 200 рейсах».

До конца года компания планирует перейти на регулярные перевозки с электронными путевыми листами в Московском регионе. Масштабирование проекта будет зависеть от промежуточных результатов работы, пояснил Денис Динисенко.

Согласно данным СКБ «Контур», с января по июль 2024 г. спрос на доставку с ЭПЛ в России вырос в три раза. По словам Оксаны Леоновой, с марта 2023 г., когда вступил в силу формат электронного путевого листа, и появилась возможность законно заменить бумажные путевые листы цифровыми аналогами, компании планомерно наращивают объемы доставки в этом формате.

Больше всего спрос на перевозки с электронными путевыми листами вырос среди ритейлеров, так как уже с первого марта 2025 г. ЭПЛ при перевозке алкогольной продукции собственным транспортом сможет заменить бумажную ТТН, а с первого сентября 2026 г. — станет обязательным. Использование электронных перевозочных документов в перевозках предусмотрено ФЗ «О внесении изменений в закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», объяснила эксперт сервиса «Логистика» СКБ Контур. Согласно данным оператора ЭДО, на втором месте по динамике спроса – сегмент пассажирских, на третьем – грузовых перевозок.

По словам Оксаны Леоновой, чтобы спрос на перевозки с электронными путевыми листами продолжил расти и в других отраслях, важно доработать форматы документов для спецтранспорта, включив в них дополнительные поля, например – учет горюче-смазочных материалов. Кроме того, необходимо разработать цифровой аналог отрывных талонов, которые используются в путевых листах строительной отрасли для выставления счетов – заполняют их владельцы спецтранспорта.