Школы Новосибирской области переходят на «Альт Образование». Для учителей провели мастер-классы

Мастер-классы по операционной системе «Альт Образование» для учителей и школьных ИТ-специалистов провели представители «Базальт СПО». Программа мастер-классов была составлена по результатам опроса, который предварительно провели организаторы съезда среди педагогов области. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Оксана Нешко, ведущий специалист отдела образовательных проектов «Базальт СПО», познакомила учителей с операционной системой «Альт Образование» и программами для преподавания различных дисциплин, которые уже включены в состав ОС или могут быть установлены. Она продемонстрировала: работу с файлами и папками в диспетчере файлов; возможности Меню запуска приложений; два способа установки программ в ОС «Альт» — через менеджер пакетов Synaptic и Центр приложений; несколько приложений из раздела «Образовательные», заинтересовавшие слушателей.

В рамках мастер-класса Оксана Нешко рассказала, как преподавателям получить помощь при работе с ОС «Альт Образование». Им доступен открытый образовательный портал проекта «Альт Академия» с десятками бесплатных курсов, Telegram-чаты, в которых преподаватели делятся опытом и помогают друг другу. Техническую поддержку можно получить в компании «Галэкс», которая является партнером «Базальт СПО». Системные администраторы и ИТ-специалисты могут пройти обучение в одном из авторизованных учебных центров «Базальт СПО» и получить сертификат по администрированию ОС «Альт».

Владимир Шумейко, сертифицированный преподаватель по программам и решениям «Базальт СПО» из г. Новосибирска, провел мастер-класс для ИТ-специалистов и системных администраторов. Он рассказал об особенностях администрирования ОС семейства «Альт», показал, как восстанавливать пароли и «клонировать» пользователей.

«Минцифры Новосибирской области закупили операционные системы "Альт Образование" для школ, детских садов, техникумов и колледжей области в 2023 г. За прошедший учебный год накопилось много вопросов, и сегодня учителя смогли получить на них квалифицированные ответы, узнали, куда обращаться в случае затруднений. В целом у участников мастер-классов снизилась тревожность, связанная с переходом на новое незнакомое ПО. Мы ценим, что "Базальт СПО" не просто распространяет операционные системы, но и учит ими пользоваться», — отметила Неля Ким, начальник управления цифрового образования НИПКиПРО.

ИТ-специалисты из центров цифровизации образования, уже освоившие ОС «Альт», также провели занятия с коллегами. Вячеслав Дегтярев и Сергей Шабалдин, представители Ордынского и Татарского районов, научили настраивать школьный интернет (Единую систему передачи данных, ЕСПД), в ОС «Альт». Сергей Дмуховский и Роман Стрельников из Новосибирского района и г. Оби продемонстрировали основные правила и способы установки дополнительных программ в новой для пользователей операционной системе.

«Мы готовы предложить образовательным организациям помощь не только в обучении педагогов работе с нашими операционными системами, но и в подготовке студентов. Несколько лабораторий по продуктам и решениям "Базальт СПО" открыты в вузах и колледжах, мы помогаем разрабатывать учебные программы для них. Рассчитываем открыть такие же лаборатории в Новосибирской области и в дальнейшем развивать программу академического сотрудничества в рамках нашего проекта "Альт Академия"», — сказала Оксана Нешко.