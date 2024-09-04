Программно-аппаратный комплекс «Патриот» включен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД

Компания Галэкс с гордостью сообщает, что программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Патриот» официально включен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Этот значимый шаг подчеркивает важность решения для государственных организаций, заинтересованных в переходе на отечественное программное обеспечение в рамках политики импортозамещения.

Продукт «ПАК Патриот», разработанный совместно с Министерством цифрового развития и связи Новосибирской области, является комплексным решением для перевода ИТ-инфраструктуры на российское программное обеспечение, демонстрируя успешный подход к комплексной миграции на отечественное ПО. Он обеспечивает непрерывность и стабильность рабочих процессов, а использование российских операционных систем, офисных пакетов и других решений создает полноценную экосистему для работы пользователей и администраторов.

ПАК «Патриот» представляет собой универсальный программный продукт, который подходит не только для государственных учреждений, но и для корпораций с государственным участием. Более того, в обозримом будущем он станет идеальным решением для бизнес-структур в целом. Благодаря своей гибкости и широкой функциональности, ПАК «Патриот» позволяет управлять инфраструктурой корпоративной сети, обеспечивая высокий уровень безопасности, контроля и прозрачности всех процессов, что делает решение оптимальным выбором для компаний, стремящихся к повышению эффективности и независимости своих информационных систем, вне зависимости от их организационно-правовой формы или сферы деятельности.

Более того, компания Галэкс была удостоена награды на конкурсе «Лучшие проекты информатизации на Алтае имени В.И. Берегового 2021», где проект занял второе призовое место в номинации «Digital transformation», а также стал лауреатом конкурса и был внесен в реестр новинок всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».

Внесение ПАК «Патриот» в Единый реестр российских программ подчеркивает стратегическую значимость этого решения для обеспечения технологической независимости и информационной безопасности государства, а также открывает новые перспективы для его внедрения.

Таким образом, «ПАК Патриот» является универсальным отечественным продуктом, который способен удовлетворить потребности как государственных структур, так и бизнеса, благодаря своей надежности, функциональности и способности адаптироваться к различным условиям эксплуатации.