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Завершены работы по сопровождению информационной системы для генерирующей компании

Специалисты АО «НБИ» в 2023 г. выполняли работы по сопровождению информационной системы оптимизации работы на ОРЭМ (СОР ОРЭМ) генерирующей компании с целью обеспечения работоспособности и производительности в соответствии с заданными показателями качества и поддержки пользователей. Об этом CNews сообщили представители АО «НБИ».

В рамках проекта сотрудники АО «НБИ» обеспечили техническую поддержку работы системы и провели доработки оптимизационных моделей ТЭЦ. Выполнены задачи по обновлению нормативных характеристик оборудования с возможностью отображения графиков в формате Web и Excel, а также были скорректированы нормативные характеристики оборудования с учетом его фактического состояния и актуализированы тепловые схемы станции.

Информационная система СОР ОРЭМ предназначена для оптимизации режимов работы станции для целей повышения маржинального дохода.

В ее задачи входят: оптимизация режимов работы станции на различных этапах работы на ОРЭМ; расчет основных производственных показателей на годовом горизонте планирования; формирование отчетности и визуализация; формирование производственных отчетов; формирование аналитических отчетов; формирование отчетов для долгосрочного планирования; визуализация данных отчетных форм на мнемосхемах; передача отчетных данных отдельных типов расчётов в смежные системы.

По результатам проекта было проработано 1021 обращение пользователей, усовершенствованы конструкции моделей станций и доработаны существующие алгоритмы расчетов под нужды заказчика.

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