«Цифра» представила промышленную систему мониторинга оборудования в облаке «Умный цех»

«Цифра» запускает облачную версию системы мониторинга работы оборудования и персонала для дискретных производств «Умный цех». Она разворачивается на облачной платформе. Компания уже успешно протестировала технологию на нескольких промышленных предприятиях России. Базой для создания облачной версии послужила флагманская система мониторинга оборудования «Диспетчер».

Облачный мониторинг «Умный цех» осуществляет сбор и обработку производственных данных в режиме реального времени, чтобы контролировать состояние станков, оценивать эффективность работы персонала и принимать правильные решения по оптимизации процессов. Облачная система мониторинга распространяется по подписке: ежемесячной или годовой, и прежде всего предназначена для малых и средних предприятий.

«Большинство предприятий малого и среднего бизнеса в машиностроении пока не готовы к масштабным инвестициям в цифровые проекты. И они ждут от нас простых решений, чтобы закрыть «боли» управляющего персонала и получить преимущество перед конкурентами за счет правильного распределения мощностей и ресурсов. И чтобы сделать нашу систему доступной для таких компаний, мы разработали облачный сервис «Умный цех». Ведь подписная модель оплаты за сервис снижает Capex, так как нет необходимости инвестировать в саму инфраструктуру», — сказал руководитель дивизиона «Машиностроение и металлообработка» ГК «Цифра» Василий Чуранов.

«Мы как лидеры промышленной цифровизации всегда смотрим на перспективы развития технологий в отрасли, предлагая нашим заказчикам те решения, которые только набирают обороты, но имеют значительный потенциал. Промышленные облака – одна из технологий, которая получит существенное развитие в ближайшие годы. Совместно с нашими технологическими партнерами мы формируем набор облачных решений для предприятий различных отраслей экономики, уделяя большое внимание вопросам обеспечения информационной безопасности», — сказал генеральный директор ГК «Цифра» Михаил Аронсон.

Технология системы мониторинга «Умный цех» отвечает всем требованиям безопасности и может устанавливаться на объектах, относящихся к критической информационной инфраструктуре, утверждают в «Цифре».

Благодаря настроенной системе автоматизации сценариев обработки данных и визуализации отчетов облачная система мониторинга оборудования подключается за несколько минут и без капитальных затрат.

К оборудованию подключаются специализированные устройства и датчики, после чего запускается процесс сбора данных. Данные передаются и обрабатываются на облачных серверах, а затем транслируются в веб-клиент, который предоставляет конечным пользователям всю аналитику с показателями эффективности производства и отчеты по наработкам и простоям.

Веб-клиент доступен с любого устройства, что повышает общий уровень удобства для производственников. «Умный цех» также может реализовать полностью удаленное подключение к мониторингу. Если на производстве имеются «умные» станки с ЧПУ, то достаточно получить доступы к сервису и по прямым подключениям провести финальную настройку системы.

Российская система мониторинга позволяет повысить загрузку оборудования на 15-40%, а также сократить нерегламентированные простои техники до 35%.