Интеграция ООО «БПС Процессинг» с FinCERT: повышение безопасности электронных платежей

Интеграция с ФинЦЕРТ дала возможность БПС Процессенг повысить качество сервиса и сделать транзакции максимально защищенными за счет высокоэффективной работы по предотвращению угроз, их оперативному выявлению и ликвидации. Более того, компания в очередной раз подтвердила соответствие всем требованиям безопасности ЦБ РФ и законодательства РФ.

С развитием современных технологий и их активным внедрением участники финансового рынка получили доступ к электронным платежам. Многие расчеты сегодня производятся безналичным способом с использованием защищенных протоколов. Это позволило минимизировать оборот фальшивых банкнот, однако привело к появлению новых рисков, связанных с возможной компрометацией важных данных, их попаданием в руки злоумышленников, совершением атак с привлечением вредоносного ПО.

Правила и порядок проведения переводов денежных средств регламентирует Федеральный закон № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Банкам и другим финансовым организациям, осуществляющим операции в сфере электронной коммерции, важно своевременно выявлять возможные угрозы и оперативно реагировать на них. Для решения данных задач было создано специальное структурное подразделение Банка России под названием FinCERT (ФинЦЕРТ). На его базе сформирована система информационного обмена, существенно упрощающего взаимодействие всех участников финансового рынка.

Особенности функционирования АСОИ ФинЦЕРТ

Передача данных в FinCERT осуществляется с помощью автоматизированной системы обработки инцидентов (АСОИ). Использование данного канала обмена информацией позволяет решать несколько важнейших задач:

обеспечивать инфраструктуру доверенного взаимодействия участников системы;

мониторить электронные СМИ с целью обнаружения информации о готовящихся компьютерных атаках;

в автоматическом режиме обрабатывать поступающие сообщения об инцидентах в финансовой сфере;

формировать базу данных по уязвимости и другим критериям;

вести архив проведенных расследований происшествий.

Взаимодействие организовано следующим образом:

участники системы информационного обмена направляют сведения об инцидентах, представляющих угрозу финансовой безопасности;

ФинЦЕРТ дает рекомендации, позволяющие эффективно противодействовать атакам и минимизировать риски.

Благодаря этому удается быстро обнаруживать угрозы и в кратчайшие сроки принимать меры для их устранения, сводя таким образом к минимуму потери финансовых организаций и их клиентов.