«Инферит» анонсировала биллинговую платформу Billogic

«Инферит Биллинг», новое направление российского ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline), выводит на рынок платформу Billogic. Платформа, которую с 2017 г. активно использовали компании из ГК Softline для организации подписочной модели продаж в 25 странах, теперь станет доступна широкому кругу клиентов. Комплексное решение автоматизирует все аспекты работы с подписками: от провижининга и биллинга до управления партнерскими продажами и предоставления white-label личных кабинетов для конечных клиентов. Запуск нового направления «Инферит» отвечает стратегии ГК Softline по развитию собственного портфеля услуг и продуктов.

C 2017 г. предприятия группы компаний Softline начали использовать биллинговую платформу для автоматизации продаж подписок. Ее применяют для организации подписочной модели продаж как в России, так и в десятках зарубежных представительств. Этот практический опыт способствовал интенсивному развитию продукта, регулярному появлению новых возможностей, интеграций, улучшений и сценариев работы. В результате был создан универсальный инструмент, который теперь доступен широкому кругу клиентов – продавцам и производителям различных цифровых услуг, не ограничиваясь только облачными решениями или программным обеспечением. Российский продукт получил имя Billogic Platform и в августе 2024 г. вошел в экосистему «Инферит».

Платформа ориентирована на обеспечение гибкости использования и эффективности расходов для клиентов и партнеров. На данный момент платформа разрабатывается более 10 лет с учетом опыта ведущих вендоров.

Платформа Billogic будет полезна компаниям, которые планируют продавать услуги или товары по подписке или уже используют подписочную модель, но нуждаются в автоматизации расчетов и бизнес-процессов, контроле за продлениями и оттоком, минимизации финансовых рисков. Также платформа решает задачу перевода клиентов и партнеров на самообслуживание на всех стадиях жизненного цикла. Подписка в концепции Billogic – это больше, чем рекуррентные платежи или срочные лицензии. Оформив подписку, пользователь управляет купленным сервисом, конфигурирует параметры продления, контролирует расходы. Лояльный клиент или партнер с бесконечным жизненным циклом – ключевая ценность Billogic.

Среди возможностей Billogic: автоматизированное управление подписками, гибкие настройки логики биллинга, мультитенантность, кастомизации пользовательских интерфейсов, поддержка мультиязычности и мультивалютности, готовые интеграции с платежными системами, маркетинговые инструменты, такие как настраиваемый маркетплейс, скидки и промокоды, персонализированные рекомендации.

Платформа состоит из многофункционального ядра, которое гибко расширяется при помощи подключаемых модулей-плагинов. Система таких плагинов позволяет реализовывать интеграции любой сложности и с любым уровнем кастомизации.

Биллинговая платформа Billogic позволяет организовать любую иерархическую структуру из дистрибьюторов и реселлеров различных уровней для конкретного бизнеса или нескольких бизнесов, которые могут работать изолированно.

Продукт поставляется в двух вариантах: облачное решение (SaaS) и локальное развертывание (On-premise). Официальный старт продаж намечен на октябрь 2024 г.

«Наша команда прошла большой путь, начиная от старта внедрения платформы в бизнес Softline в 2017 г. и до одновременной поддержки десятков тысяч подписок на инсталляциях платформы в 25 странах, – сказала Ирина Кузнецова, директор продуктов «Инферит Биллинг». – Каждый шаг на этом пути приносил новый опыт и знания о том, как работают с подписками вендоры, какие ожидания присутствуют у пользователей, с какими вызовами сталкивается продавец при развитии и масштабировании подписочного бизнеса. Мы уверены, что платформа Billogic поможет нашим заказчикам предоставлять рынку современную, гибкую и выгодную модель потребления».