ECM-платформа Documino совместима с IDP-платформой ContentCapture

Системный интегратор и вендор «Айди–Технологии управления» и разработчик ИИ-решений для интеллектуальной обработки информации Content AI подтвердили совместимость работы ECM-платформы Documino c IDP-платформой ContentCapture. Об этом CNews сообщили представители Content AI.

Платформа Documino предназначена для разработки решений по управлению контентом и бизнес-процессами в крупных территориально распределенных компаниях. Благодаря универсальному API Documino и любые решения на ее основе не имеют ограничений по количеству пользователей, хранимых документов, интеграции с внешними сервисами или выбору системы хранения данных.

IDP-платформа ContentCapture осуществляет интеллектуальную обработку бумажных и электронных документов в потоковом режиме. Решение распознает, классифицирует документы, извлекает данные, проверяет их корректность и передает в корпоративные информационные системы.

Проведенное тестирование подтвердило корректность совместной работы систем. Интеграция платформ расширяет пул возможностей пользователей по работе с документами за счет быстрого и точного извлечения данных, что в конечном итоге позволяет ускорить и упростить все процессы, связанные с документооборотом.

«В сегменте работы с документами и управления данными существуют большие возможности для оптимизации бизнеса. Интеграция программных продуктов для решения смежных задач – хороший способ повышения эффективности операционных процессов заказчиков. Таким образом мы добиваемся более высокой производительности, удобства для пользователей, сокращения рутины», – сказала генеральный директор Content AI Светлана Дергачева.

«Благодаря интеграции двух систем пользователям будет проще работать со сканированными документами: процесс обработки документов станет быстрее за счет предзаполнения реквизитов и дат документа. Замена ПО на отечественное обеспечит нашим заказчикам высокий уровень безопасности и соответствие российским требованиям. Все это позволит оптимизировать рабочие процессы и повысить продуктивность в несколько раз», – сказал директор департамента аналитиков ООО «АйДи–Технологии управления» Дмитрий Воронов.