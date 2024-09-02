CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Бизнес-приложения
|

Новшество: Определения арбитражных судов в системе «КонсультантПлюс»

В системе «КонсультантПлюс» появилось 10 новых информационных банков с избранными определениями арбитражных судов. Система «КонсультантПлюс» содержит большой массив определений арбитражных судов – более 105 млн документов. Они доступны в составе онлайн-архива. Из этого массива было отобрано 3,5 млн документов по самым востребованным темам и выпущено в виде 10 информационных банков по округам. Об этом CNews сообщили представители «КонсультантПлюс».

Какие темы рассмотрены в определениях: применение обеспечительных мер; проведение экспертизы; взыскание судебных расходов; рассрочка исполнения судебного акта; привлечение к субсидиарной ответственности руководителя должника; оспаривание сделок должника в рамках банкротства и др.

Благодаря новым банкам пользователи «КонсультантПлюс» теперь могут получить весь спектр судебной практики по своему вопросу, включая определения арбитражных судов. А работа с судебными актами станет удобнее. Определения можно видеть в результатах быстрого поиска, в карточке поиска, в списке дополнительной информации по кнопке i или переходить к ним по ссылкам. В онлайн-архивах работа с определениями ограничена: нет кнопки i, не работают ссылки.

Новые информационные банки будут полезны юристам, специалистам консалтинговых компаний, арбитражным управляющим и помогут быстро решать процессуальные вопросы и готовиться к спорам в арбитражных судах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Microsoft начала отключение российских пользователей от своих облаков

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

В России началось массовое отключение дорожных камер

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Создание российского интернета вещей можно использовать для управления БПЛА

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводного вертикального пылесоса Hyundai HYV-S7970: легкий и маневренный

Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом

Обзор Acer Swift Edge 16: тонкий и легкий ноутбук премиум-класса

Показать еще

Наука

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути

Ликбез RnD.CNews: почему еда в космосе кажется невкусной
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS