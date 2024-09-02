Новшество: Определения арбитражных судов в системе «КонсультантПлюс»

В системе «КонсультантПлюс» появилось 10 новых информационных банков с избранными определениями арбитражных судов. Система «КонсультантПлюс» содержит большой массив определений арбитражных судов – более 105 млн документов. Они доступны в составе онлайн-архива. Из этого массива было отобрано 3,5 млн документов по самым востребованным темам и выпущено в виде 10 информационных банков по округам. Об этом CNews сообщили представители «КонсультантПлюс».

Какие темы рассмотрены в определениях: применение обеспечительных мер; проведение экспертизы; взыскание судебных расходов; рассрочка исполнения судебного акта; привлечение к субсидиарной ответственности руководителя должника; оспаривание сделок должника в рамках банкротства и др.

Благодаря новым банкам пользователи «КонсультантПлюс» теперь могут получить весь спектр судебной практики по своему вопросу, включая определения арбитражных судов. А работа с судебными актами станет удобнее. Определения можно видеть в результатах быстрого поиска, в карточке поиска, в списке дополнительной информации по кнопке i или переходить к ним по ссылкам. В онлайн-архивах работа с определениями ограничена: нет кнопки i, не работают ссылки.

Новые информационные банки будут полезны юристам, специалистам консалтинговых компаний, арбитражным управляющим и помогут быстро решать процессуальные вопросы и готовиться к спорам в арбитражных судах.