ГК Softline помогла авиакомпании S7 Airlines перейти на решение от «Р7» и получить преимущества в рамках Softline Enterprise Agreement

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, реализовала проект для авиакомпании S7 Airlines. В результате клиент перешел на решение от «Р7» – Корпоративный сервер», что обеспечило эффективную и удобную совместную работу с документами. Кроме того, авиакомпания оценила ряд преимуществ в рамках комплексного сервиса ГК Softline — Softline Enterprise Agreement (SEA), благодаря которому клиент продолжит переход на российские решения. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Заказчик принял решение приобрести российское офисное ПО для совместной работы с документами и обратился к ГК Softline с задачей подобрать оптимальный российский продукт, обеспечивающий безопасную и удобную совместную работу. Специалисты ГК Softline предложили несколько решений, после их тестирования выбор был сделан в пользу решения от «Р7» – «Корпоративный сервер». Все продукты линейки «Р7» соответствуют отраслевым стандартам и включены в единый реестр российского программного обеспечения. Кроме того, команда Softline продемонстрировала возможности Softline Enterprise Agreement — комплексного сервиса для долгосрочного сотрудничества при переходе на российское программное обеспечение. В результате было заключено трехлетнее соглашение на поставку лицензий ПО «Р7» с возможностью расширения.

«В рамках проекта нам важно было не только подобрать заказчику подходящее российское решение для совместной работы, но и обеспечить его возможностью использовать российские технологии из единого Лицензионного центра, через который клиент может легко управлять программами лицензирования и продуктами. Это преимущество, наряду с многими другими, включает наш сервис Softline Enterprise Agreement. Кроме того, учитывая распределенную структуру компании и наличие нескольких ЦОДов, совместно с вендором мы помогли заказчику реализовать катастрофоустойчивость решения с возможностью кластеризации. Теперь, используя решение от «Р7» – «Корпоративный сервер», клиент может легко и безопасно заниматься совместной работой и редактировать документы, таблицы и презентации, при этом быть уверенным в высокой доступности продукта. Наша экосистема Softline Enterprise Agreement постоянно развивается и пополняется новыми российскими продуктами с учетом потребностей заказчиков, поэтому мы будем рады продолжению сотрудничества с S7 Airlines», — отметил Андрей Благоразумов, директор управления развития продаж ГК Softline.

«Мы высоко оценили подход ГК Softline, который позволит нам продолжать импортозамещение на выгодных условиях и максимально комфортно. По сервису Softline Enterprise Agreement мы получили доступ к обучающим курсам по приобретенному решению «Р7». Таким образом, наши сотрудники смогут быстрее адаптироваться к новому ПО, которое мы уже успели оценить по достоинству. Мы и ранее проходили различные обучающие курсы в Академии Softline и на своем опыте убедились в профессионализме ее преподавателей, информативности и актуальности учебного материала. Также очень удобно и то, что доступ к учебным курсам, консультациям, техподдержке и другим преимуществам мы получаем в едином окне — через Лицензионный центр. Там же находятся ключи и дистрибутивы, а также соглашения и договоры — таким образом, легко отследить историю закупок. Поэтому через Softline Enterprise Agreement мы планируем рассматривать приобретение и других российских решений», — сказал Денис Корнилов, технический директор «С7 Информационные технологии» (S7 Group).