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Система Directum HR Pro взяла серебро в рейтинге КЭДО 2024

Аналитики Market.Cnews изучили российский рынок кадрового электронного документооборота (КЭДО) и сравнили популярные программные продукты по 70+ критериям. На втором месте уверенно расположилась система для цифровизации кадровых процессов и документов Directum HR Pro.

Авторы исследования оценили функциональные возможности разных ИТ-решений, уровень их защищенности, стоимость и другие параметры. Всего в рейтинг вошли 15 систем для КЭДО.

Directum HR Pro — в тройке лидеров. Продукт получил максимальные баллы по критериям «Функциональность», «Согласования», «Работа с документами», «Автоматизация работы с 1С», «Личный кабинет администратора», «Поддержка электронных подписей», «Поддержка МЧД», «Форматы поставки ПО» и «Кастомизация».

Айрат Сибгатуллин, директор продукта Directum HR Pro: «Попадание в топ рейтинга подтверждает, что мы движемся в правильном направлении и наша стратегия развития эффективна. Такой результат стал возможным благодаря постоянной работе над улучшением продукта и тесному сотрудничеству с клиентами. Мы стремимся к тому, чтобы система Directum HR Pro максимально соответствовала потребностям рынка и ожиданиям пользователей. Это помогает не только удерживать лидерские позиции, но и постоянно развиваться, предлагая новые решения и возможности».

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