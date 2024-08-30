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NtechLab будет развивать технологии для умного и безопасного города в Новосибирской области

Компания NtechLab подписала соглашение с Министерством цифрового развития и связи Новосибирской области о внедрении цифровых технологий на территории региона.

Со стороны NtechLab документ подписал генеральный директор компании Алексей Паламарчук, со стороны Новосибирской области – министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

Соглашение предусматривает внедрение цифровых решений на основе искусственного интеллекта для обеспечения безопасности в регионе, модернизации транспортной инфраструктуры, повышения эффективности работы служб ЖКХ.

Сегодня в регионе уже действует технология FindFace Multi от NtechLab по распознаванию лиц. Она используется для поиска пропавших без вести людей и правонарушителей. Согласно статистике МВД Новосибирской области, с октября 2023 по август 2024 гг., благодаря видеоаналитике FindFace Multi найден 721 разыскиваемый человек, в том числе 66 без вести пропавших.

«Это наш основной программный вендор в развитии системы «Безопасного города», который уже доказал эффективность в розыске людей. В рамках соглашения продолжим совместную работу по обеспечению безопасности жителей Новосибирской области. Распознавание оставленных предметов, силуэтов, скопления людей, пересечения запретных зон – те направления видеоаналитики, которые мы планируем развивать», – сказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

«Помимо решения задач по обеспечению безопасности, есть запрос на ситуационную видеоаналитику, которая позволяет подсчитывать трафик для планирования транспортных маршрутов, контролировать состояние городской инфраструктуры, отслеживать вывоз мусора. Также мы видим большой интерес со стороны региона к нашим медицинским технологиям по анализу КТ и МРТ-снимков мозга для выявления инсультов на ранней стадии», – сказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

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