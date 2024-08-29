В компании «Велесстрой» на 29% снизили среднюю стоимость обучения сотрудников с помощью автоматизации

В ГК «Велесстрой» создали единый автоматизированный учебный центр на базе двух программных продуктов — «1С:Экзаменатор» и «1С:Управление учебным центром». Реализация проекта обеспечила возможность обучения и тестирования 41 тыс. человек. Партнером проекта стала компания «Аксиома-Софт». Об этом CNews сообщили представители «Аксиома-Софт».

До реализации проекта в ГК «Велесстрой» отсутствовал единый источник знаний для повышения квалификации персонала компании. Вместо этого функционировало множество разрозненных учебных центров, которые не всегда обладали достаточной компетенцией для обучения сотрудников (в особенности для реализации сложных проектов). Более 50% рабочего персонало не проходили оценку знаний и направлялись на дополнительные тренинги.

По этим причинам в «Велесстрое» возникали проблемы с получением выгодных объемов строительства. Кроме того, существовали высокие риски травматизма и несчастных случаев на производстве из-за недостаточной осведомленности сотрудников в области охраны труда.

Поэтому проект внедрения был инициирован с целью создания единого источника знаний для всей группы компаний «Велесстрой», включая автоматизацию процесса тестирования. Ожидалось, что унификация образовательного процесса поможет повысить квалификацию сотрудников и, как следствие, сократить случаи травматизма и несчастных случаев на производстве. Также создание автоматизированного учебного центра предполагало последующую оптимизацию затрат на подготовку рабочих за счет снижения рыночной стоимость обязательных программ.

Для решения поставленных задач команда проекта выполнила автоматизацию на базе двух программ — «1С:Экзаменатор» и «1С:Управление учебным центром». Всего специалисты внедрили семь подсистем программных продуктов: «Расписание», «Набор», «Оплата», «Контингент», «Обучение», «Организация обучения», «Учебные материалы».

В результате компании удалось внедрить полноценную систему внутрикорпоративного обучения и создать единый источник знаний для повышения квалификации персонала. Кроме того, в процесс обучения были вовлечены сотрудники отделов охраны труда, производственной безопасности на проектах строительства и линейные руководители (начальники участков, прорабы, мастера). Также в компании была реализована возможность дистанционного формата обучения и тестирования.

Особенностью проекта также стала его экономическая эффективность: удалось снизить затраты на подготовку рабочих на 29%. Так, в 2019 г. средняя стоимость программ обязательного обучения одного работника составляла 2659 руб. Теперь корпоративный учебный центр проводит обучение персонала компании по средней стоимость 1900 руб. на одного сотрудника.

«Система внутрикорпоративного обучения внедрена во всей группе компаний «Велесстрой». В учебном центре 40 внутренних инструкторов проводят теоретическую часть обучения рабочих и их тестирование. В результате в компании за 2023 г. было разработано 65 образовательных программ и обучено 7000 человек,» — сказал Сергей Солдатов, Директор управления информационных технологий в компании «Велесстрой».