Производитель оборудования для инженерных систем «Ридан» выбрал ContentReader Server для импортозамещения зарубежного ПО

Российский производитель теплообменного оборудования и инженерных систем «Ридан» выбрал решение ContentReader Server ИИ-вендора Content AI для импортозамещения зарубежного ПО. Об этом CNews сообщили представители Content AI.

Компания «Ридан» производит энергосберегающее оборудование и реализует проекты по его внедрению во всех регионах страны. В ходе производственной деятельности организация оперирует большим потоком коммерческих и финансовых документов. После ухода с отечественного рынка поставщиков зарубежного ПО «Ридан» столкнулся с необходимостью заменить программное оборудование для автоматической обработки документации.

На российском рынке компания искала полноценный аналог ранее используемого софта с возможностью его доработки под изменяющиеся бизнес-процессы. Всем требованиям заказчика удовлетворило серверное решение ContentReader Server от разработчика ПО для интеллектуальной обработки информации Content AI.

ContentReader Server в потоковом режиме распознает и классифицирует входящие бумажные и электронные документы и далее конвертирует их в формат PDF с возможностью поиска данных для обработки внутренними информационными системами.

Технические специалисты Content AI оперативно реализовали миграцию, сохранив структуру текущих бизнес-процессов и обеспечив интеграцию решения с внутренней CRM-системой и внешней платформой дистрибуции Cleverdesk. С помощью ContentReader Server «Ридан» может в автоматическом режиме обрабатывать большой объем данных, на основе которых производится расчет стоимости работ и формирование коммерческих предложений для заказчиков компании. Внедрение нового ПО прошло в 21 офисе «Ридан» по всей России.

«Переход на ContentReader Server позволил «Ридан» исключить риски, связанные с использованием ушедшего зарубежного ПО, и сохранить конкурентное преимущество за счет эффективной автоматизации бизнес-процессов. Бесшовная миграция и сохранение всех настроек помогли компании поддерживать высокий уровень клиентоориентированности», – отметила Светлана Дергачева, генеральный директор Content AI.

«На протяжении 30 лет наша команда успешно реализует энергосберегающие проекты по всей России, разрабатывает новые решения и адаптирует их к различным отраслям и регионам страны. Внедрение инновационного продукта ContentReader Server от Content AI позволит нам обеспечивает максимальную эффективность нашей работы и конкурентоспособность компании в целом», – сказал Илья Гончаров, заместитель директора по технической поддержки продаж «Ридан».