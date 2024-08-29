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Подтверждена совместимость системы расследования инцидентов Staffcop Enterprise и СУБД Jatoba

Компания «Атом Безопасность» (бренд Staffcop) и «Газинформсервис» подтвердили совместимость системы Staffcop Enterprise и СУБД Jatoba в ходе совместных испытаний. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

Staffcop Enterprise – это система расследования инцидентов внутренней информационной безопасности, а СУБД Jatoba (система управления базами данных Jatoba) – решение для корпоративных информационных инфраструктур. Имеет решения по отказоустойчивости и производительности для быстрого, надежного и бесперебойного доступа к данным. Одна из основных особенностей — повышенная защищенность, включая защиту хранимых в системе данных от администраторов. Оба продукта входят в единый реестр российского ПО и сертифицированы ФСТЭК.

«Совместные решения крупных игроков на рынке отечественного ПО – это существенный шаг вперед в развитии технологий. Выгода для заказчика при этом очевидна: надежное высокотехнологичное решение в области информационной безопасности с сервисом, предоставляемым с гарантированным качеством обслуживания», – сказал Юрий Осипов, менеджер по продукту Jatoba «Газинформсервис».

«Многим нужен не просто продукт, но и сервис. Благодаря подтвержденной совместимости пользователи, которым необходима помощь в обслуживании и поддержке базы данных, могут воспользоваться совместными решениями наших компаний. Считаем, что это не только очередной технический шаг вперёд, но и дополнительные возможности для наших клиентов», – сказал Даниил Бориславский, заместитель гендиректора по продукту «Атом безопасность».

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