МТС модернизировала LTE-сеть в Серышево для жителей и транзитных перевозчиков

МТС сообщает о модернизации сети LTE в Серышево. Обновленные скорости мобильного интернета также доступны на участке возводимого путепровода над Транссибирской магистралью. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новыми скоростями мобильного интернета могут воспользоваться более 9 тыс. жителей Серышево в центральных и отдаленных районах поселка, а также водители грузового и пассажирского транспорта на участке оживленной трассы пересекающую железнодорожную магистраль. На сегодняшний день здесь завершаются строительные работы по возведению путепровода, который позволит кратно увеличит автомобильный трафик.

Благодаря проведенным работам устойчивой связью обеспечены водители и пассажиры автотранспорта, следующего транзитом через Серышево. Обновленные скорости сети МТС позволят загружать навигационные карты, обмениваться сообщениями в социальных сетях и мессенджерах, подключать развлекательные сервисы и онлайн-игры даже в часы максимальной нагрузки на сеть.

«В Серышевском округе сосредоточены крупные посевные площади, а также предприятия по переработке продукции сельского хозяйства. Развитие транспортной инфраструктуры активизирует рост пассажирских и грузоперевозок в рамках округа и всего региона. Поэтому МТС развивает телеком-инфраструктуру, наращивая запас емкости сети и добавляя скорости мобильного интернета для стабильного соединения, в местах с большим количество транзитных абонентов», – отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.