«Металлокомплект-М» настроил сплошную проверку контрагентов в «Контур.Фокусе»

Российский поставщик металлопроката «Металлокомплект-М» автоматизировал проверку контрагентов с помощью «Контур.Фокуса». Решение интегрировали в систему электронного документооборота на базе «1С» и настроили автоматизированный скоринг по 60+ критериям. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Металлокомплект-М» работает с десятками тысяч контрагентов. Охватить регулярной проверкой такое количество компаний очень сложно. Детально проверять удавалось только действующих дебиторов и новых контрагентов. Это приводило к тому, что компания пропускала важные изменения в деятельности бизнес-партнеров, получала претензии от ФНС в непроявлении должной осмотрительности.

Предприятие поставило цель — автоматизировать оценку рисков и ввести 100% проверку контрагентов.

Дмитрий Трифонов, начальник управления по организации контроля и ИБ АО «Металлокомплект-М»: «Мы выбрали модуль «1С» от «Контур.Фокуса». Почему? Во-первых, получили желаемую бесшовную интеграцию, во-вторых, возможность настроить критерии проверки силами штатных ИT-специалистов, что было для нас очень важно. Теперь как только специалист заводит данные контрагента в систему, запускается автоматическая проверка по заданным параметрам. Контрагенты получают оценку по методу «светофора». «Зеленые» компании автоматически попадают в «справочник» и появляются в системах. «Желтые» отправляются на дополнительную проверку в центр корпоративной защиты. «Красные» либо совсем не попадают в «справочник», либо, в исключительных случаях, тоже отправляется на дополнительную проверку. Все проверки стали централизованными, прозрачными, появились понятные сроки проверки».

Антон Яковлев, эксперт «Контур.Фокуса» по экономической безопасности бизнеса: «Автоматизированная скоринговая оценка контрагентов, позволяет значительно экономить как технические, так и кадровые, и финансовые ресурсы. Система отбора контрагентов, построенная в компании «Металлокомплект-М» — эффективное решение, которое на сегодняшний день внедряется во многих крупных компаниях в разных отраслях. Проверки контрагентов в привычном смысле проводятся только при неоднозначных оценках, а изначально высокорисковые компании сразу отсеиваются, в то время как максимально безопасные проходят согласование без трудоемкой проверки. Такой подход значительно сокращает затраты на ресурсы служб безопасности».