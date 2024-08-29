«МегаФон» расширил покрытие 4G в Хабаровском крае и Еврейской автономии

Еще около 250 человек из двух небольших сел впервые получили доступ к быстрому мобильному интернету и качественной голосовой связи «МегаФона». В рамках государственного проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» оператор развернул сеть четвертого поколения (4G/LTE) в селе Добролюбово Бикинского района Хабаровского края и селе Заречном Облученского района Еврейской автономной области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В программу вошли малочисленные и труднодоступные населенные пункты, в которых проживает от 100 до 500 человек. Село Добролюбово, расположенное недалеко от Транссиба, находится в 50 километрах от города Бикин — районного центра. Несмотря на небольшую численность населения, сельчане в Добролюбово организовали клуб, где проводят детские праздник и костюмированные представления.

Также связь «МегаФона» появилась в селе Заречное, что стоит на правом берегу реки Хинган. Расстояние до районного центра, города Облучье — около 28 километров, а дорога к поселению проходит по мосту через реку Хинган. В нем постоянно проживает менее 150 человек.

Теперь сельчанам стали доступны все возможности LTE-сети «МегаФона»: мобильный интернет четвертого поколения и голосовые звонки с использованием технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом.

Емкость сети позволяет абонентам компании передавать большой объем данных на комфортных скоростях. Используя гаджеты, сельчане могут звонить по видеосвязи родным и близким в удобное время, получать государственные услуги, оплачивать счета и совершать покупки онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях.

«Совместно с региональным министерством цифрового развития мы рассматриваем различные варианты, чтобы обеспечить качественной сотовой связью малочисленные и труднодоступные поселения. Развитие инфраструктуры идет за счет собственных технологических решений или, как в этом случае, в рамках проекта по устранению цифрового неравенства, когда мы «включаемся» на базовых станциях других операторов. Всего благодаря такому решению в России в 2023 г. «МегаФон» обеспечил связью более 40 тысяч человек», – сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае и ЕАО Дмитрий Оловянников.