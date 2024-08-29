«Лига Цифровой Экономики» создала SCADA-систему на отечественной платформе для компании «Кама»

Компания «Техконсур» (входит в «Лигу Цифровой Экономики») создала для ООО «Кама», производителя мелованного картона и легкомелованной бумаги, единую платформу диспетчеризации процессов на основе отечественной SCADA-системы TRACE MODE 7. Решение обеспечивает мониторинг, сбор, обработку, отображение и архивирование информации о производственных объектах и позволяет управлять автономными системами предприятия. Об этом CNews сообщили представители «Лиги Цифровой Экономики».

После ухода с рынка зарубежных поставщиков ПО руководство компании «Кама», единственного в России производителя высококачественного мелованного картона и легкомелованной бумаги, приняло решение о переходе на отечественную систему диспетчеризации основных процессов на производстве. Технологическим партнером проекта стала «Лига Цифровой Экономики».

Внедрение заняло 10 месяцев: в результате заказчик получил систему, которая обеспечивает мониторинг и анализ состояния водного баланса предприятия. Платформа позволяет осуществлять сбор в режиме реального времени необходимых параметров с оборудования независимо от его типа и производителя.

Теперь технолог предприятия видит картину процессов на производстве онлайн, до этого необходимую информацию нужно было собирать посредством телефонного обзвона. Система позволяет считать материальный баланс на основании накопленных данных и формировать готовый отчет, что значительно экономит время специалиста (до этого работа велась вручную в Excel) и исключает возможность ошибок. К решению подключены расходомеры абонента (Гознак) – организован контроль за фактическими и подаваемыми показателями потребления воды. Налажена система оповещения для отслеживания уровня ph на станции биологической очистки.

Созданная платформа представляет собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из серверов, системы хранения данных, коммутаторов, модемов (для SMS), отечественного общесистемного ПО: защищенной среды виртуализации zVirt, нескольких десятков виртуальных машин с ОС Astra Linux, пакета TRACE MODE 7 и MasterOPC.

Важные преимущества решения: возможность масштабирования для подключения других узлов производства, высокая степень защиты – прикладное ПО соответствует приказам ФСТЭК № 31 и № 239. Кроме того, налажено SMS- и email-информирование пользователей.

«Промышленность имеет огромный потенциал для внедрения различных автоматизированных решений. Это стратегически важная для страны отрасль, и мы рады принять участие в столь интересном и значимом проекте. Лига благодарит компанию «Кама» за оказанное доверие – мы высоко ценим налаженное сотрудничество. Каждый реализованный проект в промышленности расширяет нашу экспертизу по этому направлению, что особенно актуально в свете активного импортозамещения по стране в целом», – сказал Павел Коновалов, директор направления практики облачных решений «Лиги Цифровой Экономики».

«В связи с масштабными изменениями на отечественном ИТ-рынке, в том числе в сегменте производственного ПО, компания «Кама» реализует проекты по переходу на импортонезависимые цифровые решения. Благодаря системе, созданной совместно с экспертами Лиги Цифровой Экономики, удалось усовершенствовать и ускорить производственные процессы, сохранив высокое качество продукции. Мы надеемся, что наше взаимодействие позволит сделать работу предприятия еще эффективнее и тем самым еще больше укрепит позиции «Камы» на рынке», – сказала Евгения Фролова, руководитель направления по АСУП ООО «Кама».

«Лига Цифровой Экономики» и компания «Кама» планируют продолжать сотрудничество. В частности, рассматривается возможность подключения дополнительных площадок АСУТП для мониторинга процессов на производстве в режиме реального времени на уже существующей системе «SCADA-архив».