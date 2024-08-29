CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Бизнес-приложения
|

Комплексная оценка цифровизации бизнеса: партнерство Touch Instinct и SDI360

Разработчик ИT-решений Touch Instinct объявил о сотрудничестве с агентством цифрового аудита SDI360. В рамках партнерства компании объединят экспертизу для оценки digital-зрелости российского бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Touch Instinct.

В ходе совместной работы Touch Instinct окажет помощь агентству сразу по двум направлениям: подготовка отраслевых исследований и анализ технологической развитости российских финтех-компаний, страхового, телеком-сектора и других. Оценка уровня цифровизации — также известного как digital IQ — позволит определить, насколько эффективно отечественный рынок использует ИT-решения для улучшения и оптимизации бизнес-процессов.

Ранее Touch Instinct и SDI360 уже провели масштабное совместное исследование сферы страхования в России, а сейчас работают над аудитами для отдельных компаний этой отрасли и задействует свою экспертизу, чтобы предложить организациям оптимальные стратегии цифровой трансформации.

«Мы рады делиться своим опытом и помогать компаниям активнее внедрять технологии в продукты и сервисы, развивать их и наращивать конкурентоспособность, сокращать бюджеты на псевдо-инновационные проекты и, наоборот, увеличивать там, где прогнозирован возврат инвестиций. Благодарим команду SDI360 за доверие и продолжаем предлагать дополнительные возможности рынку», — Дмитрий Костин, генеральный директор Touch Instinct.

«Опыт SDI360 и экспертиза лидеров digital-рынка позволяют выпускать совместные репрезентативные исследования финансового сектора, проводить всесторонние аудиты, разрабатывать и внедрять глобальные стратегии цифровизации для отдельных компаний, опираясь на специализацию компаний-партнеров. Наша общая цель – предоставить рынку прозрачные бенчмарки, которые ускорят процессы трансформации. Мы также проводим офлайн-презентации исследований, где в открытом диалоге обсуждаем вопросы цифровизации с представителями отрасли», – Павел Мянник, управляющий партнер агентства цифрового аудита SDI360.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

В российском контрактном производстве дефицит рабочих рук достигает до 60%, хотя зарплаты выросли на треть

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Власти потратили 1,4 млрд руб. на цифровизацию медицины для отдельных категорий граждан

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Из-за ошибки в ПО засбоила работа голландских полиции, скорой помощи, пожарных и аэропорта Эйндховена

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Swift Edge 16: тонкий и легкий ноутбук премиум-класса

Обзор HUAWEI FreeClip: флагманские наушники открытого типа

Снова в школу: самая эргономичная мебель для школьников и студентов

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему еда в космосе кажется невкусной

Толстый лед спутника Юпитера — ключ к инопланетной жизни?

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS