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Искусственный интеллект будет следить за порядком на дорогах Новосибирска

Магистрали Новосибирска планируется оснастить детекторами, работающими на базе технологий искусственного интеллекта. Соглашение о реализации проекта подписали директор по цифровым регионам Сибири ПАО «Ростелеком» Никита Жильцов, ректор НГУ Михаил Федорук и начальник ГКУ Новосибирской области «Центр организации дорожного движения» Павел Молоцило. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

В документе речь идет о взаимодействии по пилотному внедрению технических и программных средств детектирования различных параметров, объектов и событий на улично-дорожной сети столицы Сибири. В частности, на улицах города планируется установить детекторы, которые с помощью технологий искусственного интеллекта будут распознавать тип, марку, модель и цвет транспортного средства. Продукт для «Ростелекома» разработают сотрудники ЦИИНГУ в рамках партнерства по нацпроекту «Искусственный интеллект».

«Уверен, что соглашение станет мощным драйвером для цифровизации транспортного комплекса Новосибирска. Внедрение интеллектуальных детекторов позволит в режиме реального времени контролировать ситуацию на дорогах, оперативно выявлять инциденты и реагировать на них. Мы видим большой потенциал в развитии технологий искусственного интеллекта для обеспечения безопасности в городских агломерациях», — отметил директор по цифровым регионам Сибири «Ростелекома» Никита Жильцов.

«Речь идет о создании интеллектуальной транспортной системы в крупных городах, о регулировании транспортных потоков, предупреждении аварий и т.д. Для решения этой задачи необходимы специальные датчики — происшествий, потери груза и т.д. Они позволяют, например, в случае необходимости оперативно направить транспортный поток в другую сторону и тем самым избежать пробок. Серию таких датчиков по заказу «Ростелекома» делает наш Центр искусственного интеллекта. Безусловно, мы заинтересованы во внедрении данного решения. Пилотный проект планируем запустить уже в этом году», — сказал Александр Люлько, и.о. директора Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НГУ.

«Мы занимаемся внедрением Интеллектуальной транспортной системы и стараемся поддерживать отечественного производителя, особенно если это касается Новосибирска. Также мы посетим НГУ и посмотрим разработки в области транспорта и не только. Надеемся, что получится вместе улучшить дорожно-транспортную обстановку в Новосибирской области», — сказал руководитель ГКУ НСО «Центр организации дорожного движения» Павел Молоцило.

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