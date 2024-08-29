ELARI представляет новые смарт-часы ELARI KidPhone с сервисом KidGram и «Машей и Медведем»

ELARI, международная компания с российскими корнями, разработчик «умных устройств» и приложений, запустили на рынках России, Белоруссии, Казахстана и Европы смарт-часы ELARI KidPhone MB – результат двухлетней коллаборации ELARI с брендом «Маша и Медведь». Об этом CNews сообщили представители diHouse.

С ростом популярности мессенджера Telegram среди школьников и назревшей необходимостью предоставить им возможность его безопасного пользования, ELARI запустили на своих детских смарт-часах и в основных магазинах приложений первый в своем роде сервис KidGram, предоставляющий детям доступ к общению и контенту в Telegram под присмотром родителей. В KidGram, работающем в связке с Telegram, дети видят только те контакты, группы и каналы из Telegram, которые разрешены родителями в их управляющем приложении ELARI SafeFamily. В частности, KidGram является еще одной альтернативной платформой, где дети во всем мире, и в первую очередь, в России, смогут безопасно и без задержек смотреть любимый детский контент – в том числе, «Маша и Медведь».

Кульминацией партнерства между ELARI и брендом «Маша и Медведь» явился рекламный мультик «Хочу Смартфон!», вышедший на русскоязычных каналах мультсериала в социальных сетях, в котором главная героиня Маша просит Медведя подарить ей смартфон, а он, подумав о ее безопасности, дарит достойную и «умную» альтернативу – смарт-часы ELARI «Маша и Медведь» – устройство, которое предлагает интеграцию такого широкого функционала, как: KidGram, «Маруси», «Детского Радио», видеосвязи, аудиомониторинга и многого другого для развития детей и спокойствия родителей.

ELARI представляет новые смарт-часы ELARI KidPhone с сервисом KidGram и «Машей и Медведем»

Йосеф Закс, основатель компании ELARI: «Наша миссия как ELARI – обеспечить комплексную безопасность детей, как физическую, так и информационную. И мы очень рады, что наши партнеры-дистрибьюторы детского контента увидели важность нашей задачи и нашей уникальной экосистемы, позволяющей родителям присматривать за детьми и ограждать их от нежелательного общения и контента в Telegram c одной стороны, а с другой стороны, предоставляющей детям доступ к отобранному родителями позитивному детскому контенту».

Дистрибьютором и стратегическим партнером компании ELARI в России и Белоруссии является компания diHouse; главные партнеры-ритейлеры, участвующие в запуске KidPhone МВ – сети ДНС, «Билайн», «Технопарк», и rе:Store.